La paire de personnages qui composent le couple romantique populaire de Game of Thrones a été conçue à l’origine comme frère et sœur – et non, nous ne parlons pas de Jaime et Cersei.

Missandei et Grey Worm – joués respectivement par Nathalie Emmanuel et Jacob Anderson sur le mastodonte d’une série fantastique de HBO – étaient à un moment donné dans le frère et la sœur de la narration. La révélation est l’une des nombreuses dans le nouveau livre du scribe Entertainment Weekly James Hibberd sur l’émission télévisée, Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones et l’histoire officielle inédite de la série épique.

«Lorsque j’ai auditionné pour la première fois, la description du rôle disait que Gray Worm et Missandei étaient frères et sœurs», explique Anderson dans le livre. “Alors [their romance] était définitivement une surprise. Cela n’aurait pas été la première fois que la série se penchait sur les relations intra-familiales; après tout, les jumeaux Lannister joués par Nikolaj Coster-Waldau et Lena Headey se sont révélés dormir ensemble dans le tout premier épisode de Thrones.

«Je me suis demandé si cela allait être une autre situation incestueuse», ajoute-t-il. «Je suis juste content qu’ils n’aient pas révélé soudainement qu’ils étaient liés.»

La petite anecdote d’Anderson est l’une des nombreuses histoires en coulisses qui font du livre un véritable train de butin pour les fans. Donc, comme Sam à la Citadelle, nous nous sommes penchés sur le tome afin de mettre en évidence certains de ses meilleurs morceaux. Comprenant:

* Alors que les rebondissements brutaux de l’intrigue de la série ont souvent fait ressentir le mal de cœur aux fans – Red Wedding, quelqu’un? – un moment du premier épisode de la série a littéralement fait vomir les acteurs. Lorsque les Starks rencontrent un cerf mort et que son corps est ouvert, la production a utilisé un vrai cadavre de cerf qui était assis depuis un moment. La puanteur résultant des gaz libérés a fait vomir les acteurs et certains membres de l’équipage. «Je n’ai jamais rien senti d’aussi terrible, et je n’étais même pas près de ça», dit le producteur Bryan Cogman. «J’étais de l’autre côté du pré dans la tente d’un producteur. Rien que d’y penser, je peux le sentir tout de suite.

* Il fallait convaincre Sibel Kekilli de jouer le rôle de l’amante de Tyrion, Shae, qui avait décidé qu’elle ne voulait pas jouer un Golddigger intrigant face à Peter Dinklage. Les showrunners David Benioff et DB Weiss «m’ont envoyé une belle lettre disant: ‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, vous êtes notre Shae. Vous avez fait une super audition, et nous allons changer un peu Shae. Nous le ferons différemment des livres », se souvient-elle. «Et ils m’ont convaincu.

* Natalie Dormer, qui jouerait la reine condamnée Margaery Tyrell, a auditionné à l’origine pour le rôle de la prêtresse rouge Melisandre.

* Si cela ressemblait à des loups-garous, les canines impressionnantes emblématiques de la famille Stark, avaient une plus grande signification dans les saisons précédentes… c’est parce qu’elles l’ont fait. «Les loups-garous étaient censés signifier plus que ce qu’ils ont fini par signifier», dit Cogman. «Même dans la première saison, il y avait beaucoup de scènes de loups-garous que nous avons dû couper, même si nous n’utilisions que des chiens, parce que les chiens ne pouvaient pas exécuter les scènes; cela prendrait trop de temps.

* En parlant de Starks, à un moment donné, Benioff et Weiss voulaient couper Rickon du récit, mais l’auteur de Thrones, George RR Martin, les a convaincus que ce ne serait pas sage.

* Les showrunners ont également rencontré de la résistance plus tard dans la série, quand ils voulaient que Davos soit assez pris par Missandei après l’avoir rencontrée. «Je les ai combattus. «Je ne suis pas f-king qui le fait» », se souvient Liam Cunningham, qui jouait le Onion Knight. «C’est la seule chose sur laquelle je leur ai jamais résisté. La femme est une déesse, mais avec l’histoire de Davos avec Lyanna Mormont et Shireen, vous ne pouvez pas lui faire prendre la chaleur pour une jeune femme.

* Après que Bran ait rencontré le roi de la nuit dans la grotte dans l’épisode de la saison 6, «The Door», la production a surnommé le tout nouveau Stark «Dr. Bran-hattan »- un clin d’œil au Docteur des Watchmen Manhattan.

* Benioff pense que, compte tenu d’un si grand casting et d’une si longue durée, «les problèmes que nous avons dû gérer au fil des ans en termes de mauvaise conduite de la distribution étaient si minuscules par rapport à ce que la plupart des gens font face … Nous n’avons eu, comme, qu’un ou deux d – ks dans des rôles mineurs. »

* Dans ce sens, les producteurs exécutifs affirment également que la plupart des acteurs ont appris avec grâce la mort imminente de leurs personnages. Cependant, on ne l’a pas fait. “Une personne s’est disputée avec nous au téléphone pendant une demi-heure, puis a écrit une longue lettre expliquant pourquoi c’était une erreur et en parle toujours sur les forums stupides où il est”, dit Benioff. (Vous avez des suppositions? Connectez-les dans les commentaires!)

* Emilia Clarke a une théorie sur ce qui s’est passé après que Drogon ait récupéré le cadavre de Daenerys et quitté King’s Landing. «Je pense qu’il vole avec son corps jusqu’à ce qu’il se décompose. Je pense littéralement qu’il continue de voler jusqu’à ce qu’il ne puisse plus voler », dit-elle. «Il continue de pleurer.

* Ceux d’entre nous qui espéraient qu’Arya utiliserait davantage ses Bag O ‘Faces au cours de la dernière saison n’étaient pas seuls: même Maisie Williams voulait plus de gains, en particulier lorsqu’il s’agissait d’Arya de rayer un nom majeur de sa liste de victimes. «Je voulais qu’elle tue Cersei, même si cela signifiait qu’elle mourrait», dit Williams. «Même jusqu’au point où elle est avec Jaime, je pensais qu’il allait lui fouetter le visage [and be revealed as Arya], et ils allaient tous les deux mourir. Je pensais que c’était ce qu’avait été la motivation d’Arya.