g

ames Workshop Group, le détaillant de miniatures fantastiques derrière la marque Warhammer, a rapporté des échanges meilleurs que prévu.

La société, qui a été fondée à Londres en 1975, a continué à défier la morosité de Covid-19 et a déclaré que le trading depuis sa dernière mise à jour en septembre était en avance sur les attentes du conseil.

Il a déclaré aujourd’hui qu’il estimait que les bénéfices avant impôts pour les six mois précédant le 29 novembre ne seront pas inférieurs à 80 millions de livres sterling. Cela représente 58,6 millions de livres sterling

Le groupe, dirigé par Kevin Rountree, a déclaré: «Cela est dû à une croissance saine de nos canaux en ligne et commerciaux. Notre canal de vente au détail se remet toujours des fermetures de Covid-19 à la fois actuellement (170 magasins) et plus tôt en 2020. »

Son usine et ses entrepôts sont toujours en activité sous les mesures Covid-19.

En septembre, Games Workshop a déclaré que les échanges pour les trois mois jusqu’en août étaient en avance sur les prévisions.

En juillet, quand il a publié son rapport annuel pour l’année jusqu’en mai, le patron Rountree a déclaré: “Un ensemble incroyable de résultats – la meilleure année de l’histoire de Games Workshop, jusqu’à présent. Vous pouvez à nouveau voir à partir de ces résultats que notre entreprise et le Warhammer les passe-temps sont en bonne forme.

Un certain nombre d’entreprises qui s’adressent aux amateurs ont connu une forte demande cette année, car les gens ont passé plus de temps à la maison.

Plus tôt cette année, le vendeur d’objets de collection listés par l’AIM, Stanley Gibbons, a déclaré avoir constaté une «augmentation significative» du nombre d’utilisateurs du site Web et des preuves d’un plus grand nombre de personnes s’intéressant à la collecte de pièces et de timbres.

Stanley Gibbons a déclaré en avril: “Nous avons constaté une augmentation gratifiante du nombre de clients nouveaux et” périmés “revenant vers les loisirs.”