GameStop et Microsoft ont conclu un accord pluriannuel qui donne au détaillant de jeux vidéo une part de chaque achat numérique effectué sur les consoles Xbox qu’il vend directement à l’avenir, rapporte Ars Technica.

Le nouvel accord de partage des revenus donnerait à GameStop un pourcentage de toutes les ventes numériques réalisées sur ces consoles Xbox, y compris les téléchargements numériques de jeux complets et de contenu téléchargeable, les microtransactions en jeu et tous les abonnements (qui sembleraient inclure des choses comme Xbox Live Gold. et Xbox Game Pass).

La plus grande question est de savoir dans quelle mesure GameStop est coupé. Aucun des deux investisseurs dont Ars Technica s’est procuré n’a de réponse concrète; GameStop n’a pas encore répondu à une demande de commentaire. Un représentant de Microsoft PR a déclaré à The Verge: «Nous avons une structure d’incitation avec GameStop comme nous le faisons avec beaucoup de nos partenaires sur plusieurs canaux», ce qui ressemble à une forme de confirmation tacite même si elle n’ajoute aucun détail.

Il y a beaucoup de questions sans réponse

On ne sait pas non plus si l’accord s’applique uniquement à des jeux ou à d’autres achats de contenu numérique (comme des films, des émissions de télévision et de la musique) ou si les consoles d’occasion que GameStop revend à de nouveaux clients seront incluses dans le partage des revenus numériques.

Les jeux vidéo sont orientés vers les achats numériques depuis des années, au grand dam des détaillants comme GameStop, qui font leur pain et leur beurre en vendant (et revendant) des copies physiques de jeux et de consoles aux clients. Et les prochaines consoles de nouvelle génération soulagent encore davantage ce problème: Microsoft et Sony proposent des options uniquement numériques sous la forme de la Xbox Series S et de la PlayStation 5 Digital Edition, ce qui exclut complètement les détaillants comme GameStop de la boucle d’achat de jeux. .

Profiter d’une réduction de ces ventes pourrait aider à atténuer une partie du ralentissement des revenus provenant des ventes uniquement numériques, à l’instar de l’accord Universal / AMC annoncé plus tôt cette année, qui a donné à la chaîne de cinéma des coupes de films Universal qui passent tôt aux détaillants numériques.

C’est, bien sûr, en supposant que la réduction de GameStop est une grosse somme d’argent; un investisseur spécule que le partage des revenus était simplement un édulcorant pour l’accord de GameStop visant à utiliser l’infrastructure cloud de Microsoft et les tablettes Surface, plutôt que le cœur de l’accord lui-même. Espérons que le prochain rapport de gains de GameStop aidera à faire la lumière sur les détails.