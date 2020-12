Nous avons passé une grande partie de cette année à résister à l’envie de faire de chaque jour une journée pyjama, mais quand Ganni fait ses débuts dans les vêtements de nuit, qui sommes-nous pour dire non?

Et c’est précisément ce que la marque culte Scandi a fait. Pour la première fois, il s’est ramifié en pyjama et comme ça, notre jeu annuel de pyjama de Noël a été sérieusement amélioré.

La collection de six pièces, en vente chez Browns Fashion et Farfetch, est chargée de l’ADN scandinave épuré de Ganni. Du haut en coton smocké à rayures (que nous porterons avec un jean, des sandales et des bretelles de bijoux en or cet été) à ses jambes droites assorties et sa chemise surdimensionnée, il semblerait que Ganni rend acceptable le port de notre pyjama au travail. encore.

Au cas où les rayures bleu pâle ne le feraient pas pour vous, soyez assuré qu’un deux pièces à fleurs et un cardigan bleu surdimensionné seront lancés la semaine prochaine, ce qui en fera les plus parfaits pour vos prochaines nuits de Noël douillettes.

(Mode Marron)

Ganni a également lancé sa première ligne de vêtements de détente à faible impact «Softwares» en octobre. «Nous voulions créer quelque chose de repos qui soit amusant et sans effort, mais surtout responsable. Nous nous sommes retrouvés avec une ligne douce et super responsable », a déclaré à l’époque le directeur créatif et co-fondateur de Ganni, Ditte Reffstrup. «Cela a été une véritable courbe d’apprentissage, avec de nombreux défis en cours de route, mais nous sommes très fiers d’avoir travaillé avec des tissus faits de matériaux recyclés – un mélange de coton et de polyester pré et post-consommation.

«Je me suis réveillé comme ça» n’a jamais sonné aussi vrai.