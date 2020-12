Garçon ou fille?, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja le révèlent | Instagram

Le Jukilop, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza et ses millions de followers font la fête car il a finalement été révélé si le deuxième bébé du célèbre couple de youtubeurs sera un garçon ou une fille. De manière vraiment spectaculaire, avec un avion, une fête et autres, c’est ainsi que les stars de YouTube ont annoncé le s3xo de ce qui sera leur deuxième enfant.

Depuis que le couple s’est fait connaître à travers une vidéo de Youtube qu’en effet la chanteuse Kimberly Loaiza était enceinte, les paris n’étaient pas autorisés à attendre que ce soit un garçon ou une fille le nouveau petit frère de la belle Kima.

Une fois de plus, le couple de Youtubers a profité de la plateforme qui les mènera à la célébrité pour révéler qu’ils auront le couple, car Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja attendent un garçon.

Comme ils l’ont partagé dans la vidéo, cela a été enregistré lorsque la belle interprète de Je t’ai perdu n’était enceinte que de quatre mois et que les célébrités ont décidé d’organiser une fête et quelque chose de plus que spécial à partager avec leurs adeptes si leur petit en chemin était un enfant ou un fille.

Tous deux portaient des pulls colorés pour saluer les internautes et révéler la bonne nouvelle, qu’ils connaissaient déjà, mais ont décidé de la rendre spéciale pour les mignonnes et les petits oiseaux. Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont indiqué que pour des raisons de sécurité, la réunion se tenait dans leur propre maison et qu’ils n’utiliseraient pas de masques car seules les personnes qui vivent avec eux seraient invitées; Alors que les serveurs et autres personnes qui les soutiendraient lors de l’événement porteraient le masque pour les protéger.

La fête de Kim et Juan était pleine de couleurs, de couleurs différentes et les questions de savoir si c’était un garçon ou une fille faisaient partie de la décoration et de la beauté Kima Elle ne pouvait pas être absente, ses parents ont avoué qu’elle était plus chiqueona et jalouse depuis que Kimberly Loaiza est tombée enceinte.

Pour animer la réunion, des danses, des jouets et deux énormes bébés sont venus chez les chanteurs et ont passé les moments les plus agréables avec leurs amis. À diverses occasions, ils ont plaisanté sur le fait de savoir s’ils révélaient s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille; cependant, ce n’est pas là qu’ils l’ont fait savoir.

Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja a choisi une façon des plus spectaculaires de révéler au monde ce que serait leur bébé, un avion le ferait connaître au ciel … et le moment est arrivé, l’avion les a entourés et a fait le moment d’émotion jusqu’à une poudre bleue a commencé à les recouvrir … un enfant entrera dans leur vie!

Cela fait très peu de temps que Kim Loaiza et JD Pantoja Ils ont révélé qu’ils attendraient leur deuxième enfant, ceci après des mois de spéculations sur le ventre de La Lindura Mayor et qu’elle a elle-même nié être enceinte.

L’interprète d’Apaga la luz a assuré qu’elle n’était pas enceinte et qu’elle avait pris du poids pour l’opération; mais encore, beaucoup doutaient de sa parole. Très peu de temps après la vidéo que tout le monde attendait, Kimberly a avoué qu’elle était enceinte de presque 7 mois et qu’elle avait décidé de le cacher.

La youtuber Elle savait que beaucoup seraient en colère contre elle pour avoir caché la bonne nouvelle et a avoué qu’elle avait décidé de cacher qu’elle était enceinte autant que possible car la réponse des internautes lors de sa première grossesse a été la plus agressive et qu’elle a passé un mauvais moment; Elle a assuré qu’elle avait atteint son objectif parce qu’elle était enceinte de près de 7 mois et qu’il ne restait plus grand-chose pour tenir son bébé dans ses bras.