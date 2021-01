T

Les bacchanales alimentées à la vodka du nouveau drame d’époque The Great sont tellement amusantes que vous oubliez qu’il s’agit de la vraie histoire.

Mais à mi-chemin, vous commencez à vous demander – dans quelle mesure cela est-il vrai? Y avait-il des ours à la cour? Catherine la Grande a-t-elle vraiment mené le coup d’État pour tuer son mari, Pierre III de Russie? Et à quel point ressemblaient-ils à Elle Fanning et Nicholas Hoult qui les jouent?

Le Grand ne prétend pas être historiquement exact, portant un avertissement: c’est «une histoire d’amour parfois vraie». Si vous voulez en savoir plus sur la Russie, lire un livre ou même regarder le drame de HBO de l’année dernière Catherine the Great, avec Helen Mirren. Il s’agit d’une nouvelle approche de la vie de Catherine, utilisant l’histoire comme un point de départ pour une histoire intemporelle sur des hommes abusant de leur pouvoir et des femmes se vengeant.

Le créateur de l’émission, Tony McNamara, qui a co-écrit The Favorite, a déclaré: «Ce n’est pas une leçon d’histoire, c’est une émission.»

Pourtant, Catherine la Grande était une écrivaine prolifique, nous en savons donc pas mal sur cette femme qui a mené un coup d’État contre son mari et a dirigé l’empire russe pendant 34 ans. Ici, on trie le fait de la fiction.

Catherine et Peter parlent comme des milléniaux modernes. “Vous êtes tellement critique”, est le refrain de Peter et Catherine utilise l’expression “est-ce un coup de f ** king book-club?”

«Cela m’a fait sourire», déclare le Dr Paul Keenan du Département d’histoire internationale (LSE), qui a consulté sur Catherine la Grande de HBO. «C’est un peu anachronique, mais peut-être pas trop loin de l’esprit de l’événement que dirigeait Catherine.

Le dialogue d’époque est toujours «difficile à naviguer», poursuit-il. «Même en travaillant avec la littérature classique comme Austen, Dickens et ainsi de suite, les scénaristes devront éditer et s’adapter. Puisqu’il s’agit d’une fiction, et destinée à engager / divertir, je peux certainement comprendre la décision d’utiliser des phrases modernes. Cela fait partie du processus de traduction chronologique. »

Catherine s’appelle en fait Sophia August Fredericka. Elle est née en Prusse en 1729 et a changé son nom en Catherine lorsqu’elle s’est convertie à l’église orthodoxe russe en 1745.

Dans The Great, elle sait comment guérir une gueule de bois parce que son père était un bon vivant, mais c’est en fait sa mère, Johanna, qui était la plus amusante. Dans le livre de Robert Massie, Catherine la Grande: Portrait de femme, il décrit le père de Catherine, le prince Auguste d’Anhalt Zerbst, comme «simple, honnête, pesant, reclus et économe». Sa femme, qui avait 15 ans lorsqu’elle a épousé le prince de 37 ans, était «compliquée, vive, aimant le plaisir et extravagante».

Le peu de plaisir a du sens – il y a une scène dans le premier épisode de The Great où Catherine raconte à sa femme de chambre comment sa mère lui a décrit le sexe. Ce sont tous des «coups qui font frémir vos seins de joie» et des «vagues de plaisir» mutuelles.

Il est également vrai que Peter était un leader impopulaire. Il était allemand, pouvait à peine parler russe (bien que dans l’émission tout le monde parle anglais) et s’est aliéné l’église orthodoxe russe en essayant de la faire adopter les pratiques luthériennes. Il a fait passer l’alliance avec la Prusse avant ce dont son pays avait besoin et était prêt à faire la guerre au Danemark pour aider Holstein, d’où il était originaire, à prendre le contrôle du Schleswig.

Le Grand n’entre pas dans ces détails, mais il a des représentants de l’Église, de l’armée et des arts, tous au bout de leurs liens avec Pierre III.

Mais peu importe Schleswig Holstein, ce que nous voulons vraiment savoir, c’est si Catherine a tué son mari. Massie parle de lui la rabaissant après leur rencontre et elle a écrit plus tard qu’il était «subtil, comme un coup de canon». Il a été déposé lors d’un coup d’État en 1762 et Catherine a rejoint 14 000 soldats dans la charge pour l’arrêter, monté sur un cheval blanc et portant une épée. Peter est décédé plus tard en prison.

McNamara dit que personne ne sait ce qui s’est réellement passé ici et il parle d’une vérité plus large: ce que vous ressentez quand il s’avère que l’homme que vous avez épousé est une brute.

Malheureusement, il n’y a aucune trace de Marial (Phoebe Fox), la bonne qui plante l’idée d’un coup d’État dans l’esprit de Catherine, bien que le livre de Massie se réfère aux «bonnes préférées». C’est vrai aussi que Catherine aimait lire Rousseau. Sa gouvernante l’initie à la littérature classique française.

La mère de tous les problèmes

Dans Le Grand, Peter ne peut pas supporter d’enterrer sa mère décédée alors il garde son cadavre à la cour, entièrement habillé, afin qu’il puisse lui demander son approbation. Elle ne l’a jamais donné de son vivant et c’était tout ce dont il avait envie. Il fait des blagues pré-freudiennes sur les problèmes de maman.

Cela peut avoir un grain de vérité, mais Anna Petrovna n’était pas soutenue pour veiller sur sa cour. Elle mourut quand il était bébé, en 1728. Keenan dit que la tante de Peter, l’impératrice Elizabeth, est restée en état pendant six semaines après sa mort.

Le penchant de Peter pour la vodka est réaliste. Massie écrit sur des soirées avec de multiples toasts et des explosions ivre, ainsi que Peter réveillant fréquemment sa femme quand il est tombé par hasard dans la chambre royale tard dans la nuit.

Ce n’était pas seulement de la vodka, comme c’est le cas dans la série. Il avait des goûts variés et aimait aussi le vin de Bourgogne. Alors que Catherine essaie toujours de le faire fonctionner avec Peter, elle lui corrige un Bloody Mary – peu probable, car cela n’a été inventé que dans les années 1920 au Harry’s New York Bar à Paris, bien que peut-être Catherine ait eu une version prototype.

Beaucoup est fait de combien Catherine aime les fraises, un fruit cher. Encore une fois, difficile à savoir mais elle aimait les jardins de Capability Brown, qui plantait fréquemment les fraises. Elle aimait aussi le café noir (elle en avait besoin, se lever à 6h du matin pour travailler sur des questions d’état) que l’on ne voit pas dans The Great.

Quelle meilleure façon de montrer que vous aimez votre nouvelle épouse que vous n’avez jamais rencontrée auparavant qu’en lui donnant un ours?

C’est ce que fait Pierre dans Le Grand, pour le plus grand plaisir de sa cour. Keenan n’a «aucune idée» si cela s’est vraiment produit. «Bien que cela semble plutôt improbable», dit-il. «L’impératrice Elizabeth avait interdit la garde des ours à Saint-Pétersbourg dans les années 1740 et je ne vois aucune référence à un tel cadeau dans les mémoires de Catherine.

Le tribunal est un petit endroit et la vie privée est difficile – Catherine a un examen horriblement intrusif lorsqu’elle arrive pour vérifier si elle est vierge. Keenan dit: «Je crois que les draps ont été vérifiés après la nuit de noces [to be sure that] la consommation avait eu lieu.

Peter ne semble pas vierge et on le voit suggérer des plans à trois. Keenan dit: “De telles activités sont certainement possibles (il serait très difficile d’en trouver des preuves dans les sources disponibles) mais encore une fois, il semble beaucoup plus probable qu’il s’agisse d’une invention moderne.” Dans The Great, nous voyons un test de grossesse primitif – la femme fait pipi sur le blé et s’il fleurit, il y a un bébé. Cela est arrivé.

Abandonnez tout espoir d’exactitude historique – Le Grand est un plaisir irrévérencieux

Dans la vraie vie, Catherine a eu deux fausses couches, toutes deux considérées comme les enfants de Serge Saltikov, un officier de la Garde, bien que Peter était vivant quand elles se sont produites. Elle a ensuite eu quatre enfants, dont Paul Petrovich, qui est devenu empereur de Russie. Elle a écrit sur le fait de vouloir une progéniture masculine, ce que Peter aime dans la série, et a été déçue par la naissance de sa fille Anna, décédée en 1759 à l’âge de deux ans.

Une chose que The Great a raison, c’est l’ambiance de la rumeur et de l’intrigue à la cour. Les ennemis de Catherine ont dit qu’elle avait eu des relations sexuelles avec des chevaux, ce qui était absurde mais restait fidèle à sa légende comme de la colle, prouvant au moins que les fausses nouvelles n’ont rien de nouveau.

The Great est sur Channel 4 le dimanche soir à 21h et le premier épisode est maintenant disponible sur All 4