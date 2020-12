Gardienne de la baie, Ninel Conde tombe amoureuse d’un maillot de bain rouge coquin | INSTAGRAM

La belle chanteuse mexicaine, Ninel Conde, a surpris des milliers de ses fans en partageant une publication de son profil officiel sur Instagram, montrant sa beauté avec une belle image posant au bord de la plage et partageant une réflexion sur la vie.

Ninel Conde est sans aucun doute l’un des mexicains célèbres la plus belle et la plus aimée du public de l’industrie du divertissement dans notre pays, elle a sans aucun doute causé tant d’impressions avec sa jeune apparence malgré le passage du temps, depuis qu’elle a maintenant 43 ans, cependant, elle continue de porter un corps enviable et son visage conserve encore la jovialité de ses premières années.

La célèbre ne perd aucune occasion de continuer à montrer à tout le monde que sa beauté est spectaculaire, alors clairement elle ne cesse de montrer sa beauté publiquement avec ses photographies respectives dans le réseaux sociauxMalgré les critiques qu’elle reçoit habituellement sur les supposées chirurgies esthétiques qu’elle a subies pour se faire une si belle apparence à son âge, elle nie que son corps soit le résultat d’une intervention chirurgicale.

Laissant de côté la question des internautes qui s’accusent de se soumettre à de multiples «arrangements», dont ils semblent être leur réseau social préféré, en plus d’enchanter l’élève de leurs millions de fans avec la photographie séduisante posant avec un maillot de bain rouge qui le fait fière allureIl passe également son temps à écrire des phrases réfléchies.

Par conséquent, Ninel a écrit ses pensées, non seulement sur tout ce qui concerne son petit, mais aussi sur la vie en général, elle l’a fait récemment lorsqu’elle a publié une photo dans laquelle on pouvait la voir posant avec une belle maillot de bain rouge qui a diverti et impressionné ses fans par sa beauté avec lui, mais ce qui a le plus attiré l’attention était sans aucun doute la description de l’image dans laquelle il parlait des relations.

Sur l’image, on peut voir la belle Ninel Conde posant de profil, vêtue en vain d’un maillot de bain rouge ajusté, ce qui fait ressortir ses attributs au maximum, en plus de cette couleur vive créant que la peau de l’actrice également a l’air d’un très beau bronzage, Pour correspondre à sa tenue de plage, elle a décidé de le combiner avec un beau kimono blanc à pois rouges, qui, grâce au vent de la plage, vole créant une image impressionnante.

«Au fil du temps, j’ai appris que le meilleur cadeau que quelqu’un puisse vous faire est de consacrer son temps, de vous écouter, de vous soucier de vous, de prendre soin de vous et de vous aider à ne pas abandonner», a été le reflet que la chanteuse a décidé d’écrire, faisant interagir ses followers avec elle à travers des commentaires, en affirmant qu’elle avait raison et en lui envoyant son énergie positive qui peut l’aider à faire face à la situation.

Ses fans pensent que la phrase fait référence à sa situation dans laquelle il vivait à cette époque, avec la situation médiatique de son fils et sa garde légale de son père, et de son partenaire (qui est maintenant son mari) qui était avec elle. côté pendant ces mois pénibles pour elle, c’est pourquoi elle a reçu un grand nombre de commentaires dans lesquels ils l’ont encouragée à continuer à se battre pour revoir son fils, ils ont applaudi sa bravoure et les compliments sur sa beauté n’ont pas tardé à venir, De nombreuses personnes ont montré leur soutien à la chanteuse de différentes manières et ont remercié leur partenaire de l’avoir aidée à faire face à cette situation difficile.