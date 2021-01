J

oe Hart dit que Gareth Bale aide à instiller une mentalité gagnante dans le vestiaire de Tottenham après que le Gallois ait marqué un égaliseur vital lors de la victoire 4-1 de la nuit dernière sur Wycombe en FA Cup.

Bale a battu le piège du hors-jeu pour marquer dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, alors que les Spurs venaient de l’arrière pour battre le club du sous-sol du championnat et établir un match nul au cinquième tour à Everton.

Le joueur de 31 ans a bouclé 90 minutes pour la première fois cette saison et a produit sa performance la plus influente depuis son retour aux Spurs en prêt, malgré le fait d’avoir trahi son manque de netteté devant le but avec une succession de ratés de chaque côté de son but.

Bale et Hart ont tous deux été signés cet été pour leur personnalité et leur expérience autant que pour leurs capacités, et le gardien de but dit que son coéquipier se montre influent sur et en dehors du terrain alors que les Spurs continuent de progresser dans les trois compétitions de coupe.

“Nous avons toujours su que ce serait un projet avec Gaz et il le comprend parfaitement”, a déclaré Hart à Standard Sport. “Il est là pour aider l’équipe à gagner des choses et il l’a démontré sur le terrain hier soir et à quelques autres occasions. Gaz a manifestement été blessé mais il sait comment prendre soin de lui et quand il sera en forme, il aidera notre équipe.”

en relation

“Il le fait aussi dans les coulisses. Son influence est comme on s’y attendait – il a été là et l’a fait. Pour un club qui essaie de faire des choses, je pense qu’il est important d’avoir des gars qui ont été là et qui ont gagné et qui peuvent faire référence à ce qui Nous en parlons beaucoup mais nous sommes une équipe qui veut gagner. Il y a deux équipes qui gagnent beaucoup – Man City et Liverpool – et nous sommes sept ou huit essayant de gagner. Nous devons donc trouver différentes manières de le faire. “

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, a déclaré qu’il ne doutait jamais que Bale puisse terminer 90 minutes à Adams Park, mais il peut s’attendre à revenir sur le banc pour la visite jeudi des champions chancelants de Liverpool en Ligue.

Mourinho a été soulagé d’éviter les prolongations alors que Harry Winks marquait à la 86e minute pour briser la résolution de Wycombe avant que le remplaçant Tanguy Ndombele ajoute du brillant au score avec un doublé tardif. Wycombe, qui est enraciné au pied de la table du championnat, a pris une avance de choc en première période grâce à Fred Onyedinma.

Rapport à mi-parcours de la Premier League: qui est le meilleur de la classe?

Alors que Bale a démontré sa qualité durable à la fois en tant que braconnier et meneur de jeu profond et que Mourinho était ravi de Winks, les Spurs manquaient de pointe jusqu’aux introductions de Ndombele, Harry Kane et Heung-min Son, renforçant encore le sentiment que Mourinho est de plus en plus dépendante d’un noyau d’acteurs.

“Merci à Wycombe, je pensais qu’ils ont très bien joué, nous ont rendu la tâche difficile, ils ont marqué leur chance”, a déclaré Hart. “Mais je pense que nous avons bien joué. Ils ont eu quelques semaines difficiles avec Covid mais notre banc, notre puissance et notre forme physique ont vraiment brillé.”

Les Spurs ont perdu contre un but dans le temps d’arrêt à Anfield le mois dernier, mais Hart pense qu’il n’y a pas grand-chose à choisir entre eux et Liverpool avant la confrontation en milieu de semaine.

“Nous ressentons la même chose que lors de ce dernier match”, a-t-il déclaré. “Le déroulement des 90 minutes dépend de deux équipes de qualité l’une contre l’autre. Nous savons que nous pouvons la gagner et elles savent qu’elles peuvent la gagner.”