T

ottenham a franchi une nouvelle étape vers un premier trophée depuis 2008 avec une victoire de 3-1 sur un terrain humide et venteux mercredi soir à Stoke City pour atteindre les demi-finales de la Carabao Cup.

Gareth Bale a donné aux hôtes une avance en première mi-temps avec le deuxième but de son retour, mais les hôtes ont égalisé après la mi-temps grâce à Jordan Thompson.

Les Spurs ont repris la tête grâce aux sources les plus improbables alors que Ben Davies marquait pour la première fois depuis 2017 avec un entraînement bas, avant que Harry Kane ne termine la victoire.

Voici ce que nous avons appris au stade bet365.

Bale 2.0 affiche les qualités du braconnier

(Tottenham Hotspur FC via .)

Jose Mourinho a averti que Bale était désormais “un joueur différent” de l’attaquant explosif qui avait quitté Tottenham en 2013 et que le but du Gallois était un rappel des qualités de ce Bale. Un coup adroit du centre de Harry Winks était la deuxième tête de l’intérieur de la surface que Bale a marqué depuis son retour.

Bale 2.0 ne va pas organiser des matchs de l’aile gauche ou éviscérer les réputations comme il l’a fait autrefois pour Maicon, mais il reste un buteur rusé et expérimenté, capable de trouver de l’espace dans la surface et de finir comme un braconnier.

en relation

Bale a été inefficace sur l’aile lors de la défaite de dimanche contre Leicester et les Spurs devraient envisager de tirer parti de ses forces en le mettant en position de marquer. Il pourrait même jouer à l’avant en tandem avec Kane, qui a excellé dans la chute profonde cette saison.

La défense shambolique concernera Mourinho

(. via .)

La défense du but de Stoke a dû augmenter la tension artérielle de Mourinho. Individuellement et collectivement, les visiteurs étaient tous en mer alors que Thompson filait de près. Il n’y avait absolument aucun signe Eric Dier, qui a été rattrapé en hauteur, tandis que l’arrière gauche Davies était également hors de position.

Davinson Sanchez a été traîné vers la gauche mais n’a pas pu empêcher Jacob Brown de traverser et Matt Doherty avait l’air perdu avant que Thompson ne termine. Hugo Lloris aurait pu mieux faire avec son tir à l’intérieur du poteau.

C’est le genre de défense capricieuse que les Spurs ont en grande partie aplanie cette saison et souligné la différence entre les quatre arrières de premier choix de Mourinho – qui comprend Toby Alderweireld, Sergio Reguilon et Serge Aurier – et leurs doublures.

Il n’est pas étonnant que le manager veuille ajouter un demi-centre supérieur en janvier. Son équipe a l’air mince défensivement.

Les clins d’œil impressionnent au retour

(Tottenham Hotspur FC via .)

Ces quelques jours ont été encourageants pour Winks, qui a quitté le banc contre Leicester pour jouer en Premier League pour la première fois depuis le match nul 3-3 avec West Ham à la mi-octobre et a aidé à restaurer la forme des Spurs.

En l’absence de Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso – tous deux vraisemblablement portés disparus avec des coups contre les Foxes – Winks a commencé au stade de bet365 et a joué un rôle important dans la victoire, avec un beau centre pour le but de Bale.

Les Spurs ont eu du mal à garder le ballon et à le faire progresser sans Lo Celso ou Ndombele et si le duo doit être absent pour une période quelconque, Mourinho devrait sûrement envisager de faire confiance à Winks en Premier League.

(.)

Il est peu probable que la soirée de Dele Alli ait changé la façon dont Mourinho pense du joueur de 24 ans, d’autant plus qu’il a perdu le ballon d’un coup dans la préparation du but de Stoke. Mourinho est apparu peu impressionné et a accroché Dele pour le retour d’Erik Lamela peu de temps après.

Tout ce que Dele fait pour le moment est soumis à un examen particulier alors qu’il tente de convaincre Mourinho de sa valeur et avec la fenêtre de transfert de janvier imminente. Il était en fait brillant en première période et a été refusé à deux reprises par le gardien vétéran Andy Lonergan.

Au lieu d’une nuit qui a peut-être changé le récit, sa perte de possession a finalement été sa contribution la plus influente au jeu, ce qui n’a pas été manqué par son manager.

(Tottenham Hotspur FC via .)

Les Spurs ont été stimulés par le retour de Lamela, qui a remplacé Dele pendant les 25 dernières minutes pour sa première apparition depuis le 1er novembre. Les Spurs ont raté les qualités de combat de Lamela et il aurait été utile lors des matchs de la semaine dernière contre Crystal Palace et Liverpool, lorsque les Spurs étaient essayer de protéger leur position, plutôt que de chercher plus d’objectifs.

Lamela ne sera jamais plus qu’un joueur d’équipe, mais il est exactement le genre de personnage sans fioritures que Mourinho aime avoir autour, donc ce ne serait pas une surprise de voir l’Argentin obtenir bientôt plus de minutes dans la Ligue.