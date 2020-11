g

areth Southgate a assuré aux clubs qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour protéger les joueurs, mais craint des blessures plus graves après que Joe Gomez soit devenu le dernier à être victime de la saison touchée par Covid.

Southgate a poussé pour cinq remplaçants dans la Ligue des Nations, mais insiste sur le fait que plus aurait dû être fait.

Southgate a déclaré: «Je déteste voir l’un de nos joueurs souffrir, il n’y a rien de pire. Vous empruntez des joueurs et quelque chose se passe sous votre surveillance et vous vous sentez responsable. Mais dans ce cas, il n’y a rien que nous aurions fait différemment.

Il y aura un examen minutieux du match de ce soir et du nombre de minutes accordées aux joueurs.

Southgate a ajouté: «Nous savons que ce n’est une situation idéale pour personne, franchement. Mais nous voulons protéger les joueurs autant que nous le pouvons, mais aussi apprendre pour le jeu, découvrir des joueurs dans des rôles légèrement différents, peut-être des joueurs à des stades très formateurs du football international et des joueurs expérimentés qui poussent pour des places. Nous avons de la concurrence dans tous les domaines. Bien que le calendrier soit difficile, nous apprenons énormément à chaque match. »

Les dirigeants de haut niveau ont été exaspérés par le refus de la Premier League de permettre à cinq remplaçants d’aider à alléger la pression sur les joueurs. C’est quelque chose que Southgate ressent également fortement.

«Nous avons poussé pour [five subs] dans la Ligue des Nations », a-t-il déclaré. «Ce n’était pas en place en septembre, nous pensions que cela aurait dû l’être. C’est une compétition d’élite et c’est la tête de série et nous avons estimé que cela nous aiderait au bien-être des joueurs. Nous avons pensé que c’était une évidence. La situation dans son ensemble est que les organes directeurs, tout le monde dans le jeu doit travailler ensemble.

«Personne n’a cédé et les gens n’ont pas suffisamment collaboré. Nous allons voir des blessures et c’est une situation désespérément triste, car lorsque vous voyez l’impact sur l’individu, cela touche encore plus la maison.

Jose Mourinho a déjà fait part de ses inquiétudes quant aux pressions exercées sur Harry Kane, exhortant Southgate à ne pas surjouer l’attaquant de Tottenham avant la dernière pause internationale. Pendant ce temps, Christian Pulisic est de retour à Chelsea après avoir été exclu des matchs des États-Unis contre le Pays de Galles et le Panama.