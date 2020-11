Le manager de l’Angleterre n’a pas été en mesure de choisir une équipe cohérente pour les trois dernières pauses internationales avec des blessures entravant chaque camp.

Pendant la pause de ce mois-ci, Marcus Rashford, Raheem Sterling, James Ward-Prowse, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Joe Gomez ont tous dû se retirer sur blessure; ce dernier subit une blessure au genou qui pourrait mettre fin à la saison et nécessitant une intervention chirurgicale.

Ben Chilwell s’est également blessé lors de sa défaite face à la Belgique ce week-end, mais est de retour en lice pour l’Islande cette semaine.

Southgate a essayé de gérer l’équipe avec soin et apportera probablement un certain nombre de changements en milieu de semaine, mais craint que l’absence de pause hivernale en raison du calendrier chargé cette saison ne nuise aux joueurs avant un tournoi majeur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était réglé sur l’un de ses onze de départ pour les Championnats d’Europe l’été prochain, Southgate a déclaré: “En termes de groupe ou de onze, nous n’avons pas été près, au cours des trois mois, d’avoir une équipe complète à choisir. , nulle part et au fur et à mesure que la saison avance – nous ne passerons pas par des vacances d’hiver et nous ne savons vraiment pas qui nous aurons à la fin.

“Je dois être juste envers les directeurs du club. Ce sont leurs joueurs, d’abord, et ils ont le droit de les jouer et de les utiliser comme bon leur semble.”

Southgate a récemment déploré le manque de réflexion collective lorsqu’il s’agissait d’élaborer le calendrier de cette saison touchée par le coronavirus et a appelé tous les acteurs du football à travailler ensemble pour protéger les joueurs tout au long de la saison.

“Ce que nous devons faire en tant que collectif, c’est essayer d’aider la charge”, a déclaré Southgate. “Je ne pense pas que nous puissions mieux nous préparer physiquement que nous ne l’avons fait cette semaine.

“Nous avons donné aux joueurs des jours supplémentaires de récupération, nous avons réduit l’entraînement de manière appropriée et nous avons quand même fini avec quelques blessures. C’est donc un problème à long terme car il n’y a pas de pause hivernale et quelque chose doit donner.

“Nous avons pu faire quatre ou cinq changements [v Belgium], Je pense que nous en avons fait quatre à la fin et pour le moment, les clubs n’ont pas cette option et que faudra-t-il pour que cela change? Il y a eu quelques blessures moins graves [Chilwell and Henderson] mais que faisons-nous?

«Attendez que nous ayons un tas de très méchants? Il doit y avoir une réflexion collective à ce sujet.