Le manager anglais a été critiqué de certains côtés pour avoir donné à Grealish des chances limitées sur la scène internationale depuis son premier appel tant attendu plus tôt cette année.

Grealish a impressionné pour ses débuts complets contre le Pays de Galles le mois dernier, mais a ensuite été remplacé par la Belgique et le Danemark.

Southgate a beaucoup d’options en ce qui concerne le large rôle qu’il considère comme le meilleur de Grealish alors que le joueur d’Aston Villa tente de se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020.

Mais il a déclaré que le capitaine d’Aston Villa, qui a marqué un but et participé à la défaite contre Southampton le week-end dernier, se rapproche du niveau des coéquipiers anglais Sterling et Marcus Rashford.

“Il commence vraiment à menacer le but et à être plus ou plus influent dans le dernier tiers, ce qui est génial”, a déclaré Southgate.

en relation

«Quand je lui ai parlé du prochain niveau de son jeu, quand il regarde les chiffres que Sterling et Rashford ont contribué en tant que joueurs larges, il commence maintenant à le faire.

“Je pense que ce n’était pas nécessairement le cas à la fin de la saison dernière, mais lors des deux derniers matchs en particulier, l’équipe n’a pas si bien fait, mais encore une fois Southampton l’autre jour, j’ai pensé à sa contribution avec le ballon pour le l’équipe était exceptionnelle, il va s’améliorer.

“Je pense qu’il continue à le faire et qu’il progresse de plus en plus dans notre liste de joueurs. Je pense qu’il doit simplement continuer sur cette trajectoire. Il va très bien.”

Un domaine que Southgate ne voit pas trop de concurrence est dans l’objectif. Malgré sa forme chancelante pour Everton, Southgate a continué à soutenir Jordan Pickford en tant que gardien de but de premier choix, tandis que le patron de l’Angleterre a également révélé qu’il avait appelé l’ancien homme de Sunderland à la suite de la fureur autour de son défi sur Virgil van Dijk de Liverpool, ce qui a abouti à la décision du Néerlandais potentiellement absent pour la saison avec une blessure au genou.

(

Le défi de Jordan Pickford sur Virgil van Dijk l’a vu recevoir un barrage d’abus

/ Liverpool FC via .)

“C’était après le match de Liverpool et je ne faisais que vérifier”, a déclaré Southgate. “Je reconnais qu’il y avait eu une situation très médiatisée et qu’il y avait eu beaucoup de retombées collatérales d’une manière très publique, alors j’ai juste pensé que ce serait un appel approprié pour voir comment il allait et si je pouvais l’aider à de toute façon vraiment. ”