Mais le manager de l’Angleterre a mis en garde contre une nomination «populiste» pour lui succéder en tant que président de la FA – affirmant que beaucoup de candidats ne veulent pas faire le «dur travail» que le rôle exige.

Il y a des appels pour que l’instance dirigeante du football anglais fasse une nomination diversifiée à la suite de la démission de Clarke pour avoir fait un certain nombre de commentaires offensants lors de son discours devant la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport mardi.

Mais Southgate est catégorique, le travail doit aller à la bonne personne.

S’exprimant avant le match amical de l’Angleterre avec la République d’Irlande jeudi, Southgate a clairement indiqué que Clarke n’avait pas d’avenir dans l’organisation après le triste épisode où il a décrit les footballeurs noirs comme «de couleur», a utilisé des stéréotypes raciaux en référence au personnel asiatique et afro-caribéen de la FA et a parlé d’un choix de vie lors de l’examen des joueurs gays.

«Je pense, comme il l’a dit lui-même, que la terminologie qu’il a utilisée dans un certain nombre de domaines n’était pas acceptable», a déclaré Southgate. «Cela ne reflète pas le point de vue de la FA, cela ne reflète pas ce que nous défendons en tant qu’équipe. Je ne pense pas qu’il avait d’autre alternative que de prendre la décision qu’il a prise de démissionner.

en relation

«Je dois le mettre en garde un peu. je pense [with] Greg, ce qui est dommage pour lui en particulier, c’est qu’il a fait beaucoup de travail dans les coulisses pour soutenir le code de la diversité afin de faire des incursions dans les relations en Europe. Lorsque nous avons eu des incidents au Monténégro et en Bulgarie, il était à l’avant-garde du soutien aux joueurs et du lobbying de l’UEFA pour le changement.

«Malheureusement, on se souviendra de lui pour les commentaires qu’il a faits. Il y a un équilibre à cela parce que je n’aime pas voir les gens souffrir aussi publiquement que lui. Mais je le répète, ce qu’il a dit était inacceptable et il n’y avait pas d’autre alternative que lui de partir.

Southgate a également donné un aperçu de la mesure dans laquelle les commentaires de Clarke ont secoué la FA à l’intérieur.

Il a déclaré: «Les gens ont une vision de la FA et ceux d’entre vous que je connais ont un peu plus de perspicacité sur plus de 800 personnes qui travaillent à la FA, à travers ce spectre, il y a des gens de nombreux horizons nationaux, de sexualité différente, des membres de la communauté lesbienne et gay.

(

Clarke a démissionné mardi soir après avoir fait les commentaires devant un comité du DCMS

/ .)

«C’est une organisation aussi diversifiée que je n’en ai jamais fait partie. En interne, ce qui avait été dit était très contrarié. Je pense que Greg a reconnu que parmi tous les autres défis que ce qu’il a dit aurait provoqué, le bouleversement interne était énorme.

«Je sais qu’il y a une vue de ce qu’est la face avant de la FA. Mais il y a 800 personnes ici. C’est une organisation beaucoup plus large que cela.

La FA a promis que le successeur de Clarke proviendrait d’un «bassin de talents diversifié».

Southgate a ajouté: «Je pense que nous avons beaucoup de personnel noir et féminin à la FA et ils diraient tous que ce qu’ils voudraient serait la bonne personne pour le rôle.

«Cela peut être n’importe qui de n’importe quel milieu, n’importe qui de n’importe quel sexe. Ce doit être la bonne personne. Je pourrais facilement prendre position et dire oui, ce devrait être quelqu’un d’une partie de la communauté, mais je ne pense pas que ce soit correct non plus.

en relation

«Je pense que quiconque entre doit avoir une compréhension de la gouvernance, doit comprendre le fonctionnement à un niveau élevé d’une organisation importante.

«Je dois dire qu’il y a souvent beaucoup de noms mis en avant et qu’il est facile en arrière-plan d’avoir des opinions sur les choses sans avoir aucune responsabilité. Ce que j’admire chez quelqu’un comme Paul Elliott, c’est qu’il s’est engagé dans l’administration du football.

«Il y a beaucoup d’heures à cela. Il y a beaucoup de réunions auxquelles assister que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Ainsi, les réformes que Paul a aidé à mettre en place au cours des derniers mois méritent beaucoup d’éloges. Je ne sais pas si Paul est la bonne personne pour le rôle principal. Ce n’est pas une décision pour moi. Mais je signale simplement le type de défis que les administrateurs ont tendance à avoir, le type de qualités qu’ils doivent avoir.

«Ce n’est pas pour tout le monde et pour beaucoup de gens qui sont proposés, les opinions populistes, ne veulent pas vraiment y consacrer des heures et ne veulent pas vraiment mettre les chantiers difficiles ou assumer cette responsabilité.

«C’est une énorme responsabilité et cela mènera à beaucoup de critiques la plupart du temps, donc ce doit être un type de personne très particulier.

«Je souligne Paul parce que je pense que je respecte énormément ce qu’il a fait au sein de notre organisation, mais, je le répète, je ne sais pas si être président serait le bon poste pour lui.

«Mais je pense que faire partie du conseil d’administration serait certainement une décision positive.»

Les anciens présidents de la FA, Greg Dyke et David Bernstein, ont tous deux eu leur mot à dire à la suite de la démission de Clarke, mais Southgate avait également un message pour eux.

Il a ajouté: «Je pense qu’il y a eu tout l’été des messages de la société pour nous éduquer. Beaucoup d’entre nous l’ont fait et avons beaucoup appris au cours des six derniers mois.

«Il y a un message plus important. En tant qu’organisation, nous devons changer. Nous ne pouvons pas continuer à en parler sans l’appliquer.

«Cela me déçoit un peu que les anciens présidents parlent, car ils ont eu l’occasion de le faire. Les gens doivent être prudents dans ces commentaires.

«Il est clair que nous parlons de beaucoup de changements dans la société et le football doit être à l’avant-garde de cela. Nous avons la possibilité de faire une différence.

«Lorsque j’ai eu la chance de m’impliquer dans le Code de la diversité cet été, mon point le plus important était que j’ai participé à de nombreux panels et entendu beaucoup de discussions, mais nous avons besoin de changement. Le changement doit se produire. »