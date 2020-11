Maguire attend toujours un nouveau procès après avoir été reconnu coupable de lésions corporelles et de tentative de corruption pendant ses vacances à Mykonos cet été.

Cette condamnation a été annulée alors qu’il attend une nouvelle audience – mais il a parlé de la détresse causée par l’épisode.

Maguire fête avec Tyrone Mings

Southgate a déclaré: «Avec Harry, j’étais vraiment content. J’ai senti que le carton rouge ici pourrait tout faire.

«Vous pouviez voir sur son visage quand il marchait hors du terrain cette nuit-là, comment il avait juste un de ces sorts où il devait sentir que tout était contre lui.

«J’ai eu de bonnes conversations avec lui et je sais que son club l’aurait soutenu et que ses performances en club ont été solides après cela et j’ai pensé qu’il était important de le ramener avec un maillot d’Angleterre.

«C’était un moment très agréable pour lui de devenir capitaine de l’équipe et obtenir le but aussi est un véritable coup de pouce, donc c’était génial à voir.

Maguire est suspendu pour le match de l’Angleterre contre la Belgique dimanche, tandis que Southgate est sans Joe Gomez, qui a subi une opération au genou cette semaine, et Conor Coady, qui doit s’auto-isoler après un contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour Covid-19.

Cela laisse les options défensives de l’Angleterre s’épuiser et Southgate dit qu’il envisage des options avant les euros.

«Nous avons été très satisfaits des joueurs qui sont avec nous maintenant», a-t-il déclaré. «J’ai parlé un peu de Conor et de l’impact qu’il a eu, mais il y a d’autres bons arrières centraux dans la ligue et nous surveillons et évaluons toujours l’ordre des frappeurs.

«Il y a beaucoup de bons joueurs autour. Nous devons continuer à chercher. Nous sommes dans cette situation très préoccupante sur le bien-être des joueurs où, au mieux, les joueurs contractent des blessures musculaires mineures et au pire, il y a un risque de blessures plus graves. C’est une préoccupation.

«Nous devons donc continuer à examiner chaque poste et nous ne savons tout simplement pas ce qui va se passer dans les prochains mois.»

