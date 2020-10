Plus de deux ans après avoir annoncé pour la première fois son prochain album, Fun, Garth Brooks a officiellement fixé une date de sortie pour le projet, révélant lundi que l’album arrivera le 20 novembre. Le même jour, Brooks sortira également Triple Live Deluxe, une collection de chansons live des dernières tournées du chanteur.

Fun est le 12e album studio de Brooks, et les fans ont déjà entendu un certain nombre de chansons du projet, notamment «Dive Bar» avec Blake Shelton, «Stronger Than Me», «Party Gras», «That’s What Cowboys Do», «The Road I’m On »,« Toute la journée »et« Courage of Love ». L’album comprendra également une reprise de “Shallow” de Brooks et de sa femme Trisha Yearwood, qui sera le prochain single de Fun. Lundi également, Brooks a révélé la couverture de Fun, sur laquelle, ironiquement, il a l’air plutôt pensif, bien que le lettrage au néon indique que de bons moments doivent être passés à l’intérieur.

Le joueur de 58 ans a sorti pour la première fois “All Day Long” en juin 2018, affirmant que la chanson figurerait sur son prochain album, dont il a annoncé le titre en janvier 2019.

“Le titre de l’album a été déclenché parce que le faire a été un processus tellement amusant à suivre”, a-t-il déclaré lors d’un épisode de sa série Facebook Live, Inside Studio G, à l’époque. “Pouvoir entrer et sortir du studio tout en étant en tournée, en travaillant avec les mêmes gars, ça a été incroyable.”

Triple Live Deluxe comprend 30 chansons de la tournée mondiale de trois ans de Brooks et de sa plus récente tournée au stade, qui est actuellement en pause en raison de la pandémie de coroanvirus. Il y a six couvertures différentes pour l’album, chacune d’entre elles comprenant un livret avec des photos des tournées.

Mardi, Brooks a annoncé sur Good Morning America qu’il animerait un aperçu interactif en direct des deux albums en ligne mercredi, où il jouera les chansons des deux albums, y compris sa reprise et celle de Yearwood de “Shallow”.

“Nous allons mettre les deux disques demain pour quiconque voudrait les avoir”, a-t-il déclaré. “Nous allons le montrer sur GarthBrooks.com à partir de 7 HE. Il vous suffit de vous connecter à GarthBrooks.com, et nous allons le parcourir et probablement le jouer et répondre à quelques questions.”