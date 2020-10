Blake Shelton et Gwen Stefani ont annoncé mardi leurs fiançailles, et les deux stars ont reçu les félicitations d’un certain nombre de leurs pairs, dont Garth Brooks et Trisha Yearwood. “Nous disons tous bonne chance à Gwen!” Yearwood a plaisanté sur Taste of Country Nights mercredi matin.

Yearwood et son mari Garth Brooks ont partagé qu’ils n’avaient pas encore offert leurs meilleurs vœux à Shelton et Stefani directement, “mais nous le ferons. Ce sont des copains.” “J’imagine qu’ils sont inondés, surtout lui,” craqua Brooks. “Personne ne la félicite, mais lui …” Brooks et Shelton sont tous deux originaires de l’Oklahoma et ont collaboré ensemble au “Dive Bar” en 2019.

Comme Yearwood et Brooks, Shelton et Stefani étaient auparavant mariés à d’autres personnes avant de se réunir – Shelton à sa première femme Kaynette Williams, suivie de Miranda Lambert et Stefani à Gavin Rossdale, avec qui elle s’est séparée en 2015 et partage trois fils avec.

Shelton et Stefani ont annoncé leurs fiançailles avec des photos correspondantes d’eux-mêmes partageant un baiser alors que Stefani levait la main gauche pour montrer la nouvelle bague à son doigt. “Hey [Gwen Stefani] merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie .. je t’aime. J’ai entendu un OUI! »Shelton a écrit, tandis que la légende de Stefani était un simple,« Oui s’il vous plaît!

La semaine dernière, Stefani est apparue dans l’émission Today où elle a été interrogée sur un mariage potentiel par Hoda Kotb. Kotb a dit à Stefani qu’elle avait cherché «Gwen et Blake» sur son téléphone, et avait vu des suggestions de recherche comprenant «la chanson de Gwen et Blake», «Gwen et Blake se sont mariés», «Gwen et Blake se sont fiancés» et «Gwen et Blake annulent le mariage».

“Qu’est-ce qui se passe avec le mariage?” Demanda Kotb. Stefani a répondu: “C’est une très bonne question. Et bien, la bonne nouvelle est que nous nous aimons toujours beaucoup, donc c’est bien.” “Je ne sais pas”, a ajouté le chanteur en riant. “On verra ce qui se passe, tu sais ce que je dis?”

Une source a déclaré à Us Weekly que Shelton avait proposé plus tôt ce mois-ci dans l’Oklahoma, indiquant que les deux étaient peut-être déjà fiancés lorsque Stefani a ri de la question de Kotb. Une source a affirmé que la chanteuse country avait demandé au père de Stefani la permission de l’épouser, et que “cela signifiait tellement pour Gwen que Blake était si traditionnel à ce sujet.”

La source a ajouté que Shelton avait fait fabriquer la bague de Stefani sur mesure, et Kathryn Money de Brilliant Earth, a émis l’hypothèse que la pièce présente un sertissage classique à six griffes avec un diamant solitaire de 6 carats serti dans une bague en or blanc ou en platine. Elle a estimé que la bague coûtait quelque part au-dessus de 500 000 $, selon la qualité de la pierre.