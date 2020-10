Garth Brooks sait ce que les gens veulent, et c’est sa reprise et celle de Trisha Yearwood de “Shallow”, qui apparaîtra sur le prochain album de Brooks, Fun. La légende country a annoncé lundi que la reprise de la chanson du couple, qui a été entendue pour la première fois dans la version 2018 du film A Star Is Born, sera leur prochain single et recevra ses débuts officiels lors d’un aperçu interactif en direct de l’album sur Mercredi soir.

Brooks et Yearwood ont décidé d’enregistrer une version studio de la chanson après avoir joué pour la première fois “Shallow” plus tôt cette année lors d’une émission en direct sur Facebook. “Tout s’est allumé en quelque sorte, et dans ce secteur, tout s’allume et puis ça s’en va. Cela n’a pas disparu”, a déclaré Brooks sur Good Morning America cette semaine. “Il a juste continué à s’allumer et à s’allumer, alors nous sommes allés de l’avant et, selon les gens, l’avons essayé pour le nouveau disque.”

“Et, mec, je dois vous dire que j’ai toujours pensé que Bradley Cooper et moi avions beaucoup de choses en commun. Maintenant, je sais que nous en avons,” ajouta-t-il en riant. “Nous comprenons tous les deux qu’une bonne chanson est juste de trouver une grande chanteuse et Gaga est l’une des plus grandes. Miss Yearwood est l’une des plus grandes … donc ce sera officiellement le single à venir.”

“Shallow” a été écrit par Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando et Mark Ronson et a été interprété à l’origine par Gaga et Cooper pour A Star Is Born. Brooks et Yearwood ont d’abord taquiné leur couverture enregistrée dans une interview avec PeopleTV, où Brooks a confirmé que la performance de Facebook était la première fois que les deux chantaient la chanson ensemble. Répondant à l’intervieweur Nancy O’Dell en remarquant à quel point il était impressionnant que Brooks et Yearwood aient pu interpréter la chanson sur place, Brooks a répondu: “Eh bien, quand vous l’avez?”, Faisant référence à la capacité vocale de sa femme.

Le natif de l’Oklahoma a partagé que Cooper avait en fait assisté à l’un de ses concerts et à celui de Yearwood alors qu’il se préparait pour son rôle dans le film. «Il était soigné», se souvient Brooks. “Il n’arrêtait pas de parler d’écouteurs, ce qui était bizarre. Je ne sais pas si c’était déjà écrit dans le film, mais il a remarqué que je ne les portais pas, et je lui ai dit que la raison pour laquelle je ne les portais pas était Je n’entends pas [the audience]. “

«Toutes les filles de la tournée étaient soudainement dans les coulisses quand Bradley est revenu,» rigola Yearwood.

Fun sortira le 20 novembre avec l’album live Triple Live Deluxe de Brooks.