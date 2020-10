Avec une ancienne star de la télé-réalité actuellement à la Maison Blanche, il a été confirmé qu’une célébrité est capable de remporter la plus haute fonction du pays, mais s’il y en a une autre pour le faire, Garth Brooks dit que ce ne sera pas lui.

“Faites-moi confiance, personne ne saurait dans quelle direction aller avec moi parce que je suis tous les deux”, a-t-il déclaré à Billboard. «Je suis vraiment ‘Aimons-nous les uns les autres, mais n’oubliez pas que nous sommes les défenseurs de la liberté dans le monde entier, alors renforçons-nous.’ Les gens ne pensent pas que vous pouvez faire les deux. Et c’est juste dans mon couloir. C’est pourquoi vous pouvez avoir “We Shall Be Free” et “American Honky Tonk Bar Association” au même concert. Aimons-nous les uns les autres et tirons le nôtre poids.”

Brooks a mentionné pour la première fois la présidence tout en discutant des réactions négatives qu’il a reçues après la sortie de «We Shall Be Free», son single de 1992 qui a servi d’appel à la paix.

“Je ne m’attendais pas au contrecoup que j’ai eu de ‘We Shall Be Free’ parce que c’était juste du bon sens,” dit-il. “Mais ouais, mec, ça vient. Les gens disent: ‘Ne me prêchez pas,’ et je dis: ‘Oh, je n’avais pas l’impression de prêcher.’ Je viens de faire une vraie chanson de bien-être inspirée de ce que je ressentais en me retirant de Los Angeles après le verdict de Rodney King et en regardant ces incendies et en disant: “ Hé, mec, tout le monde se repose juste une seconde et se concentre sur s’aimer les uns les autres. ‘”

La chanson inclut la phrase “quand nous sommes libres d’aimer qui nous voulons”, que beaucoup interprètent comme un soutien aux droits des homosexuels. “Cette ligne portait sur tout, du mariage interracial et des mariages croisés entre les religions aux mariages entre personnes de même sexe”, a déclaré Brooks. “Si vous aimez vraiment quelqu’un, c’est ce que j’espère, en tant qu’enfant de Dieu, que nous faisons. Toute cette ligne était à peu près, ‘Allez, mec, voyez au-delà des murs et aimez-vous. “

“We Shall Be Free”, le premier single de l’album The Chase de Brooks en 1992, a atteint la 13e place, mettant fin à sa série de 13 succès consécutifs dans le Top 10.

«Vous êtes pris dans les chiffres, mais la vérité est la suivante: vous ne vous en souciez jamais», se dit-il. “Je ne suis pas candidat à la présidence, donc je me fiche de ce que les gens dans leur ensemble pensent de moi en tant qu’artiste. Ce qui m’importe, c’est cette musique pour laquelle je vais faire partie de changer la vie de quelqu’un. Le mieux? Si vous commencez à essayer de plaire à tout le monde, vous allez simplement vous édulcorer. “