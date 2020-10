Garth Brooks a reçu le prix Icon aux Billboard Music Awards 2020 mercredi soir, recevant le prix du précédent gagnant Cher. Après avoir répertorié les nombreuses réalisations de Brooks lors de son discours, Cher a pris le micro pour remercier elle et les personnes les plus importantes de sa vie.

“Cher, obtenir le prix que vous avez obtenu me rend cool – et cool n’est jamais un mot que j’utiliserais pour me décrire”, a plaisanté Brooks. “Si je devais penser à une personne ou à une entité, ce serait Dieu Tout-Puissant, car à travers lui tout est possible.” Il a également remercié «l’amour de ma vie», sa femme Trisha Yearwood, ainsi que ses trois filles, qu’il partage avec son ex-femme Sandy Mahl. “Je t’aimerai pour tout mon temps sur cette planète”, a-t-il dit, ajoutant: “Radio country, tu m’as donné ça! A toutes ces personnes qui remplissent ces tribunes, merci! Merci pour ma vie!”

Avant le spectacle, Brooks a utilisé Instagram pour partager une photo de lui-même et d’Annewood partageant un baiser masqué alors qu’ils se tenaient dans les coulisses d’une arène, Brooks tenant une guitare dans ses mains alors qu’il se préparait à jouer.

“Les @Billboard Awards sont ce soir !!” sa légende se lisait. “Vous n’allez pas croire qui présente! Et nous vous avons tous amenés avec nous … puis-je juste dire, vous allez tous avoir l’air incroyable dans la série ce soir !! Merci pour la balade 🙂 amour , g.”

Après le spectacle, il a posté une photo de lui sur scène avec Cher et a écrit: “Recevoir le @Billboard Icon Award de @CHER! Maintenant CELA est emblématique et le plus grand honneur !! amour, g.”

Après avoir reçu son prix, Brooks a interprété un mélange de ses succès, en commençant par «The Thunder Rolls» avant de passer aux extraits de «Callin ‘Baton Rouge», «The River», «Standing Outside the Fire», «That Summer , “” Dive Bar “,” Friends in Low Places “et” The Dance “. Pendant qu’il chantait, des images de 80000 fans de ses précédents spectacles dans le stade sont apparues derrière lui. Le natif de l’Oklahoma était au milieu d’une tournée de plusieurs années dans les stades lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, le forçant à reporter plusieurs spectacles.

Il a été annoncé en février que Brooks recevrait le Billboard’s Icon Award, qui a déjà été décerné à Cher, Neil Diamond, Céline Dion, Jennifer Lopez, Prince, Stevie Wonder, Janet Jackson et Mariah Carey. Brooks est l’artiste solo américain le plus titré de tous les temps, ayant vendu plus de 157 millions d’albums. Il est le seul à avoir neuf albums certifiés par la RIAA pour des ventes de plus de 10 millions chacun et est également le seul artiste country à avoir inscrit des chansons sur le palmarès Billboard Hot Country Songs au cours de chaque décennie entre les années 80 et les années 20.