Garth Brooks devait créer son prochain album, Fun, pour les fans avec un aperçu interactif en direct en ligne mercredi, mais le chanteur a dû reporter en raison d’une blessure. Brooks a partagé la nouvelle avant l’émission prévue mercredi dans une vidéo avec sa femme Trisha Yearwood, qui prévoyait de le rejoindre pour l’aperçu.

“Salut tout le monde, M. et Mme Yearwood ici,” commença Brooks. “Désolé, nous devons reporter au 26, lundi,” Inside Studio G “, heure habituelle. Nous ferons ensuite le” Talk Shop Live “avec la reine. Espérons que tout ira bien, nous pourrons jouer guitare, ce sera bon. ” “Sinon, je vais devoir apprendre les accords. Tu ne veux pas de ça”, a plaisanté Yearwood. “Je vous aime les gars”, a conclu Brooks. “Merci pour votre patience.”

Reprogrammation pour le 26/10 à 19 h HE! Rejoignez Garth & Trisha LIVE pour l’aperçu de l’album #FUN https://t.co/OVrPdKrzrs – Team Garth pic.twitter.com/eqfsDwl4YK – Garth Brooks (@garthbrooks) 22 octobre 2020

Des fans sur Twitter ont écrit qu’il avait été rapporté sur la chaîne de radio SiriusXM de Brooks que le chanteur s’était blessé à la main dans un accident dans sa ferme du Tennessee.

“J’ai continué à essayer – jusqu’à l’heure du spectacle – de jouer, pensant que ça finirait par s’améliorer”, a déclaré Brooks dans un communiqué, via The Country Daily. “Et puis j’ai finalement dû céder au fait que je n’allais pas pouvoir jouer pour le spectacle de ce soir. J’espère que lundi tout ira mieux, et nous serons de nouveau en marche.

Les fans peuvent maintenant s’attendre à entendre Brooks jouer son nouvel album pendant l’épisode du lundi 26 octobre de son émission hebdomadaire sur Facebook, Inside Studio G. Fun sortira le 20 novembre avec le dernier album live de Brooks, Triple Live Deluxe.

Fun est le 12e album studio de Brooks, et les fans ont déjà entendu un certain nombre de chansons du projet, notamment “Dive Bar” avec Blake Shelton, “Stronger Than Me”, “Party Gras”, “That’s What Cowboys Do”, “The Road I’m On »,« Toute la journée »et« Courage of Love ». L’album comprendra également une reprise de “Shallow” de Brooks et de sa femme Trisha Yearwood, qui sera le prochain single de Fun.

Brooks et Yearwood ont enregistré une version studio de “Shallow” après l’avoir initialement jouée sur Inside Studio G plus tôt cette année, après quoi Brooks a noté que la chanson “ne disparaîtrait pas”.

“Tout s’est en quelque sorte allumé, et dans ce business, tout s’allume et puis ça s’en va. Cela n’a pas disparu”, a-t-il déclaré sur Good Morning America cette semaine. “Il a juste continué à s’allumer et à s’allumer, alors nous avons continué et, selon les gens, l’avons essayé pour le nouveau disque.”