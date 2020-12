Garth Brooks et Trisha Yearwood ont apporté leurs talents à la télévision aux heures de grande écoute dimanche soir pour leur deuxième émission spéciale CBS de l’année, plongeant les téléspectateurs dans l’esprit des fêtes avec Garth & Trisha Live! Un événement de concert de vacances.

Au cours de sa performance de «Belleau Wood», Brooks est devenu tellement submergé par l’émotion qu’il a dû arrêter et recommencer la chanson. “Je vais avoir ça,” dit-il, essuyant une larme avant de reprendre le spectacle. Brooks a co-écrit “Belleau Wood” pour son album Sevens, et bien qu’il interprète généralement une version abrégée en direct, il voulait chanter la chanson entière pour le spectacle de dimanche. «Je ne sais pas depuis combien de temps j’ai joué toute la version, mais si ce n’est pas trop pour vous les gars, j’aimerais jouer toute la chanson», a-t-il déclaré aux téléspectateurs. “Bonne chance, mon pote,” dit sa femme. “Celui-ci me fait pleurer et je ne pleure jamais.”

Aller EN DIRECT sur @CBS pour #GarthandTrishaLIVE! Tweetez-nous vos demandes! Joyeux Noël Xo pic.twitter.com/InPwI7ABlz – Trisha Yearwood (@trishayearwood) 21 décembre 2020

“Oh, les flocons de neige sont tombés en silence / Sur Belleau Wood cette nuit-là,” commença Brooks. “Car une trêve de Noël avait été déclarée / Par les deux côtés du combat.”

“Belleau Wood” a été inspiré par la bataille de Belleau Wood pendant la Première Guerre mondiale et est un récit fictif d’une trêve appelée à Noël entre les soldats britanniques, français et allemands. La chanson est racontée par un soldat couché dans une tranchée qui entend un soldat allemand commencer à chanter “Silent Night”, se joignant au reste des hommes sur le champ de bataille dans un moment de paix avant la reprise des combats le lendemain matin.

De nombreux fans qui ont regardé l’émission ont également été émus par le moment, plusieurs personnes utilisant Twitter pour exprimer leurs émotions.

#GarthandTrishaLIVE Ouf G, Belleau Wood est allé droit au cœur ce soir, plus ce soir que d’autres fois où je t’ai entendu le chanter en live. Si très poignant … si parfaitement G ♥ ️

‘Le paradis est pour nous de le trouver ici’ – Deb Argumedo🌉🎫🎶 (@ Debers68) 21 décembre 2020

“Le paradis n’est pas au-delà des nuages, c’est juste au-delà de la peur.” Garth chantant Belleau Wood dans son home studio, brut, acoustique, est la meilleure télé «à la maison» que j’ai vue depuis le début de cette pandémie. Belleau Wood est la meilleure chanson de Noël et c’était magnifique. # GarthandTrishaLIVE – Trent Rush (@TrentRushSports) 21 décembre 2020

Belleau Wood m’a fait pleurer aussi, Garth. Beau sentiment toujours mais surtout maintenant! #GarthandTrishaLIVE – Mary Barela (@ MaryBarela1) 21 décembre 2020

Après sa performance, Brooks a partagé qu’il “aime” le message de la chanson. “C’est tellement joli … Et quand vous êtes assis là,” Nous espérons que nous vivrons tous les deux pour nous voir trouver un meilleur moyen “”, dit-il.

Avant le spectacle, les fans ont pu demander des chansons pour que le couple se produise en utilisant le hashtag #GarthandTrishaLIVE. D’autres chansons du couple ont présenté des classiques de vacances comme “Silent Night”, “Feliz Navidad”, “O Holy Night” ainsi que des chansons plus récentes comme “Hard Candy Christmas” de Dolly Parton.

Garth et Trisha en direct! Un événement de concert de vacances était la deuxième émission spéciale de CBS de Yearwood et Brooks cette année, après avoir enregistré leur première émission plus tôt cette année après qu’un de leurs émissions hebdomadaires sur Facebook Live ait brièvement écrasé le site Web.