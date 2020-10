Beaucoup de fans de Garth Brooks connaissent Chris Gaines, l’artiste pop-rock brièvement personnifié par l’icône de la musique country à la fin des années 90. En tant que Gaines, Brooks a sorti un album, Garth Brooks dans … La vie de Chris Gaines, et il semble qu’il en a encore un peu plus dans sa manche. Dans une nouvelle interview avec Billboard, Brooks a discuté du retour potentiel de Gaines, laissant entendre que les fans n’ont pas vu le dernier d’entre lui.

«Croyez-moi, il a toute sa vie et tout s’en vient», a-t-il partagé. “Ce ne sera rien de prévisible, je peux vous le garantir, car c’est un peu ce qu’était le processus de pensée de ce personnage.” La vie de Chris Gaines devait être une bande originale d’un film sur Gaines, intitulé The Lamb, bien que le film ne se soit jamais matérialisé. “Si vous connaissez les plus grands succès, ils devaient venir de quelque part, si cela vous dit ce qui s’en vient”, a déclaré Brooks.

(Photo: . / Urbano Delvalle)

Parler à Yahoo! Divertissement en 2019, Brooks a admis que son passage en tant que Gaines était «difficile» pour lui. Alors que son album comme Gaines a été un succès, de nombreux fans et critiques ont été déroutés par le personnage.

Avec La vie de Chris Gaines, Brooks a également joué le rôle du personnage lors d’un épisode de Saturday Night Live et pour un épisode de Behind the Music de VH1. «Beaucoup de gens l’ont mal compris, et mes côtes sont encore douloureuses d’avoir été expulsé de moi pour cela», a déclaré Brooks. Il a également contredit son propos à Billboard, affirmant qu’il “ne s’en rapprocherait même plus jamais vraiment.”

“C’était vraiment une période vraiment difficile pour moi, parce que j’ai vu pour la première fois que les gens peuvent se concentrer sur quelque chose qui dépasse la musique”, a-t-il poursuivi. “Et ce n’est jamais une bonne chose, quand la musique prend du recul.”

Après que l’intervieweur, qui a partagé qu’il était fan du projet, a demandé à Brooks s’il avait de bons souvenirs de l’expérience, il a offert une réponse diplomatique.

“Ce que j’ai apprécié, c’est que vous y survivez, et [fans] sont très gentils », a-t-il dit.« Et puis tout à coup vous vous rendez compte que les gens qui l’ont eu, l’ont compris. Et les gens qui ne l’ont jamais eu, ne l’ont jamais repris. Alors ça me fait du bien, parce que je dois vous dire, je suis surpris que vous ayez soulevé cette question, mais tous ceux qui me mentionnent que c’est leur album préféré de Garth Books! Je ne sais pas comment prendre ça! Mais c’était très amusant. C’était beaucoup de travail.”