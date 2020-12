L’attaquant de Tottenham a été critiqué ces dernières semaines après une série d’incidents l’obligeant à se replier sur des joueurs de l’opposition alors qu’ils défiaient le ballon en l’air.

Le défenseur d’Arsenal Gabriel a atterri maladroitement après un tel affrontement lors du derby du nord de Londres dimanche dernier, tandis que Kane a même remporté un penalty contre Adam Lallana de Brighton en utilisant la tactique plus tôt cette saison.

Des fans rivaux et certains experts ont exprimé des inquiétudes concernant le bien-être si l’on ne faisait pas plus pour protéger les joueurs aéroportés, citant des exemples dans le rugby, mais avant la réunion de dimanche à Selhurst Park, Cahill a pris le parti de son ancien coéquipier anglais.

“Je pense que cela fait partie du football”, a déclaré Cahill à Sky Sports. “Encore une fois, je pense qu’un élément de cela est d’être intelligent, d’expérience et de savoir quand on peut peut-être faire une faute.

«Je l’ai vu de nombreuses fois quand j’étais avec l’Angleterre et que je m’entraînais avec Harry, qu’il utilise juste bien son corps. Je pense [Heung-Min] Son fait de même – ils utilisent très bien leur corps. Ils mettent leur corps entre le ballon et vous-même et tout type de contact, ils savent qu’il pourrait y avoir des fautes et que dans et autour de la surface de réparation est dangereux.

«J’étudie l’opposition, mais je dirais aussi que vous connaissez l’opposition, avec des joueurs comme ça, vous les avez vus année après année, donc vous connaissez leurs forces et c’est la meilleure façon de les affronter ce jour-là.»

