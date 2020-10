Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Gary Lineker a riposté après que le nouveau chef de la BBC ait affirmé que les comptes Twitter des employés de la société pourraient être fermés en raison de leurs opinions politiques.

Répondant à un article sur l’actualité, Lineker a tweeté: «Je pense que seul Twitter peut détourner les gens de Twitter.»

Cela vient après que le directeur général Tim Davie a déclaré que la BBC devait publier de nouvelles directives en vertu desquelles elle pourrait suspendre les comptes Twitter des employés.

M. Davie a déclaré que les règles couvriraient ceux qui travaillent dans les nouvelles, les affaires courantes et au-delà et étaient «imminentes».

Tim Davie s’adresse au comité DCMS (Parliament TV)

Il comparaissait devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) pour répondre à des questions sur un certain nombre de problèmes auxquels la BBC était confrontée, y compris ses plans de réduction des coûts et l’impact probable de la décriminalisation proposée du non-paiement de la Frais de licence.

M. Davie, qui a succédé au poste de directeur général de la BBC à Tony Hall, a déclaré: «Nous publierons dans les prochaines semaines, et il s’agit de directives imminentes et claires sur les médias sociaux, et elles couvriront à la fois les actualités et les actualités. affaires, et au-delà des nouvelles et des affaires courantes.

«Nous aurons, dans ces lignes directrices, les politiques d’application seront très claires.

«Nous pourrons prendre des mesures disciplinaires. Nous pourrons retirer les gens de Twitter. Je sais que les gens veulent voir des actions difficiles à ce sujet.

«Je suis prêt à prendre les mesures disciplinaires appropriées, jusqu’au licenciement», a déclaré M. Davie.

Gary Lineker est connu pour être franc sur les réseaux sociaux (PA)

Lorsqu’on lui a demandé de plus amples détails sur la manière dont cela serait appliqué, la BBC a seulement déclaré que les directives seraient publiées dans les semaines à venir.

Il a également commenté le présentateur sportif et expert Lineker, dont il a récemment été révélé qu’il venait de signer un nouveau contrat de cinq ans avec le diffuseur, avec une réduction de salaire de 23% – de 1,75 million de livres sterling à environ 1,35 million de livres sterling.

Lineker est connu pour être franc sur les médias sociaux et il y a eu des spéculations dans les médias selon lesquelles il ne serait peut-être pas obligé de respecter les nouvelles règles de la société.

Le présentateur sportif a également semblé auparavant ignorer les suggestions selon lesquelles il devrait être “terrifié” par les nouvelles règles de M. Davie, répondant “non” à un message sur la répression.

Abordant la question, M. Davie a déclaré: «Je voudrais noter que Gary Lineker a été très clair dans ses déclarations récemment, en disant:« Je comprends que j’ai des responsabilités lorsque je travaille à la BBC ».

«Ces responsabilités seront clairement énoncées et je suis convaincu, comme je l’ai dit, que je suis maintenant le directeur général, donc je dirige le spectacle, et à mon avis, les déclarations politiques des partis ne sont pas la bonne chose à faire si elles font partie d’une organisation de presse impartiale.

«Je veux dire, nous reviendrons avec des lignes directrices sur les médias sociaux pour préciser où se trouvent les lignes.

«Si quelqu’un est un visage de la BBC, je pense qu’entrer dans la politique des partis ne semble pas être le bon endroit et j’ai été très clair à ce sujet.

M. Davie a ajouté plus tard: “La bonne chose est que je vais rendre cela encore plus clair en parcourant mes directives sur les réseaux sociaux.”

Tim Davie, nouveau directeur général de la BBC (PA)

La BBC a averti que le passage à un système civil pour les frais de licence coûterait au diffuseur plus de 200 millions de livres sterling par an.

Abordant la proposition de décriminalisation du non-paiement de la redevance, M. Davie a déclaré qu’il était «un peu tôt pour que nous puissions faire des hypothèses sur ce que le gouvernement fera ou ne fera pas».

Il a déclaré que la position de la BBC était “claire à ce sujet”, ajoutant que “ce système est logiquement difficile à battre”.

Il a déclaré: «Si vous êtes un client respectueux de la loi, payant et payant des droits de licence, ce que j’essaie de faire est de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix, et la proposition de décriminalisation, franchement dans mon esprit, ne passe tout simplement pas test logique. »

Après avoir repris le poste, M. Davie a déclaré que la BBC ne pouvait pas être «complaisante» quant à son avenir et qu’elle devait «renouveler» son engagement d’impartialité.

Répondant à une question sur le sujet, M. Davie a déclaré que ses «principales préoccupations n’étaient pas des problèmes historiques en termes de politique de gauche ou de droite» mais se concentraient sur «le public et les valeurs du public».

M. Davie a déclaré qu’il était essentiel que la BBC ne soit pas associée à «un point de vue ou une perspective particulier sur la vie».

M. Davie a succédé à Lord Tony Hall en tant que directeur général au début du mois.

Il a été directeur général par intérim pendant quatre mois après la démission de George Entwistle en novembre 2012, avant la nomination de Lord Hall, et a précédemment occupé le poste de directeur général de BBC Studios.

