ary Lineker a rendu un long hommage au héros argentin Diego Maradona lors de l’action de la Ligue des champions de mercredi soir, affirmant: “Je n’ai jamais vu personne avoir une telle affection avec un ballon de football.”

Lineker avait fait partie de l’équipe d’Angleterre qui a été éliminée de la Coupe du monde 1986 par deux buts de Maradona – l’un d’entre eux le tristement célèbre effort de la “ Main de Dieu ”, l’autre considéré comme l’un des plus grands buts de tous les temps – et il est parti. les experts Michael Owen, Rio Ferdinand et Peter Crouch fascinés par les récits de l’ancien génie de Napoli.

“Je n’ai jamais pensé de ma vie que je verrais quelqu’un s’approcher de loin de Diego en termes de capacité avec un ballon de football”, a déclaré Lineker. «Je pense que nous avons vu [Lionel] Messi, qui est similaire à bien des égards, à la fois argentin, petit, brillant pied gauche. Mais Diego était incroyable.

«J’ai aussi joué avec lui pendant un demi-match à Wembley contre une équipe de championnat anglais. J’ai joué pour le «Reste du monde» parce que j’étais à Barcelone à l’époque. Tous les joueurs, des gens comme Platini sur le terrain, de grands joueurs du monde entier, et tout le monde était totalement impressionné par lui.

«Je n’ai jamais vu personne avoir une si belle affection avec un ballon de football.

«Les gens parlent du but de la Main de Dieu, mais de l’autre but qu’il a marqué dans ce match.

«Faire ce qu’il a fait, ce petit pivot sur la ligne médiane, puis passer devant les joueurs comme s’ils n’étaient pas là était juste la chose la plus remarquable. C’était le plus proche de ma vie que j’aie jamais ressenti comme si j’aurais dû applaudir quelqu’un d’autre en marquant un but. Il était tête et épaules le meilleur joueur de ma génération.