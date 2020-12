M

Le patron d’illwall, Gary Rowett, pense que les supporters du club ont montré qu’ils étaient derrière le message anti-discrimination des Lions avant leur match contre QPR – même si certaines personnes voulaient qu’ils passent «une soirée négative».

Le geste de relier les armes a été accepté par Millwall et QPR lundi après la tenue de pourparlers de crise entre les clubs, Kick It Out, Show Racism the Red Card, la PFA, la FA et l’EFL.

Les joueurs de Millwall et de QPR ont également brandi une banderole pour montrer leur engagement collectif dans la lutte contre le racisme et les inégalités dans le football et ils ont été applaudis par les fans de The Den.

Les joueurs de QPR ont ensuite pris un genou avant le coup d’envoi et, contrairement à samedi, les huées n’ont pas pu être entendues par les 2000 fans présents.

Et a demandé des émotions après cela, Rowett a déclaré à Sky Sports: «Mes émotions sont que nous avons peut-être prouvé à beaucoup de gens qui sont peut-être venus ce soir et à l’écoute ce soir, s’attendant peut-être, et peut-être espérant, à une soirée négative contre le Millwall Football Club. .

«Je pense que ce que nous avons prouvé ce soir, c’est que je crois que les fans sont derrière notre message anti-discrimination et sont derrière notre message de racisme.

«Je pense que c’était vraiment important ce soir que nous ayons au moins essayé de donner à tout le monde le choix de faire la distinction entre les deux. Si cela est possible ou non, je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de le dire.

«Mais je pensais que c’était une position très positive que les fans avaient prise derrière, non seulement ce message, mais derrière leurs propres joueurs.

«Je suis fier ce soir. Je suis fier de tout le monde au club, car comme je le dis, cela a été des jours difficiles.

«Il y a eu beaucoup de boue jetée, et si vous pouvez argumenter correctement à certains égards, mais il y a eu beaucoup de boue jetée.

«Et je pense que ce que nous avons essayé de faire, c’est de montrer le bon travail et, heureusement, les personnes qui ont travaillé incroyablement dur devraient faire preuve de beaucoup de positivité et d’éloges.»

Rowett a admis après le match avec QPR, qui a terminé 1-1, les derniers jours ont mis une tension émotionnelle sur les joueurs.

Le défenseur Mahlon Romeo était l’un de ceux qui se sont prononcés après le match de samedi avec Derby et Rowett a applaudi sa gestion de la situation, le joueur quittant le terrain à The Den sous les applaudissements mardi soir et tenant son maillot, avec le sponsor Kick It Out dessus, aux fans.

“Il a assisté à une réunion hier jusqu’à six heures du soir”, a ajouté Rowett.

«Il y a eu énormément de tension émotionnelle ces trois ou quatre derniers jours.

“Je suis fier de lui. Non seulement la façon dont il a parlé intelligemment lors de cette réunion et avec passion, mais aussi sa réponse ce soir et le fait qu’il a énormément contribué, pour moi, [to] un message beaucoup plus positif et un message beaucoup plus proactif et une soirée bien plus positive – certainement que samedi.

“Je pense qu’il devrait être applaudi pour cela.”

Les joueurs de QPR avaient décidé de prendre le genou avant le coup d’envoi et le buteur Ilias Chair et l’ailier Bright Osayi-Samuel l’ont fait à nouveau après que les visiteurs aient ouvert le score en seconde période.

«Nous n’en avons pas discuté [before the match], mais nous avons estimé que nous devions le faire – surtout ici », a déclaré le président à Sky Sports.

«Alors je pense que c’était une bonne chose à faire.»