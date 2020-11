Wastes beauty, Livia Brito en crâne inspire ses fans | Instagram

Récemment, Livia Brito a partagé une photo sur ses profils dans laquelle elle apparaît avec une tenue très conforme à la date traditionnelle vécue aujourd’hui dans tout le Mexique, le 2 novembre, où les êtres de l’au-delà sont rappelés dans une grande fête.

Une telle raison a conduit l’actrice cubaine Livia brito pour maintenir les traditions du pays où il a élu domicile depuis que sa carrière a émergé, et c’est ce jour-là qu’il portait ses plus beaux atours pour rejoindre l’une des coutumes les plus enracinées du pays.

La belle artiste a surpris tous ses followers car bien qu’ils sachent à quel point elle est belle, sa nouvelle tenue l’a montré encore plus.

Livia n’était pas loin derrière et caractérisait son visage comme un crâne, un regard qu’elle accompagnait d’un service très sobre en plus de porter une citrouille dans ses bras.

Avec un message émouvant, le protagoniste de “La Piloto”, “Médicos: Línea de vida”, etc. a invité ses fidèles à maintenir les traditions et à toujours garder à l’esprit les êtres qui ne sont plus parmi nous.

À travers des mots émouvants, la publication partagée par le compte @Liviabritopestana (@liviabritopes), originaire de Ciego de Ávila, Cuba, a dédié un message à tous ses fans.

Souvenons-nous toujours de nos êtres qui sont partis. Gardons-les dans nos cœurs de cette façon, ils ne partiront jamais.

Cinq photographies ont été celles qui composaient la séance, l’histrionique a rejoint la tendance de certaines stars pour la célébration de cette journée qui bien qu’elle ne se vivra pas comme les années précédentes, l’esprit des Mexicains de s’en souvenir ne décline pas.

C’est la star de la télévision qui, à cette occasion, a de nouveau montré son anatomie bien dotée où la célébration du 2 novembre et Halloween se sont démarquées.

À travers les instantanés, la célèbre femme de 34 ans a montré ses meilleurs angles ainsi que des crédits pour le talent qui était derrière les photos et son look entier qui la montre comme un beau squelette, une figure principale qui devient pertinente dans Célébrations mexicaines.

Pendant ce temps, la séance photo de Brito a fait sensation parmi ses plus de 5,5 millions de followers qui n’ont pas hésité à écrire des commentaires affectueux et flatteurs.

Joyeux Halloween magnifique, ‘Le plus beau!’, ‘Wow comme c’est beau’, ‘Comme tu étais beau sur les photos’

Jusqu’à présent, l’histrionique est restée sur une pause dans sa carrière après toute la polémique qu’elle a vécue il y a des mois, mais cela ne l’a pas empêchée de continuer dans le monde des réseaux sociaux d’où elle reste très proche de ses fans.

La belle actrice de 1,72 mètre ravit ses followers avec ses diverses publications, notamment sur Instagram où elle a ouvert une chaîne avec des conseils beauté, et une sur YouTube où elle partage des routines d’exercice.

Il faut dire que l’artiste disciplinée a toujours maintenu un soin constant dans sa silhouette, ce que l’on peut voir dans chacune de ses photographies acclamées.

Jusqu’à présent, l’histrionique n’a pas révélé le jour où elle décide de reprendre sa carrière d’actrice mais ses fidèles fans espèrent sûrement la voir très prochainement devant les écrans.

Brito Pestana est l’une des artistes qui est arrivée de son Cuba natal en 2010, date à laquelle sa carrière à la télévision a été considérablement promue lorsqu’elle s’est fait connaître avec son rôle de Fernanda Sandoval, dans le mélodrame mexicain “Triunfo del amor”.

Et bien que ces derniers mois, l’un des plus grands scandales dans lesquels il a joué avec un paparazzi à Cancun lui ait ôté une grande partie de sa popularité, la vérité est que la “Yolanda Cadena”, un personnage de “La Piloto”, a toujours sa place spécial dans beaucoup de ses fans et ils espèrent qu’il sera bientôt en mesure de revenir de la main d’un grand projet et de continuer à récolter des triomphes.