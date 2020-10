Gaspille la beauté, Mía Khalifa continue de s’exposer du désert | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice de films pour adultes Mia Khalifa continue gaspiller la passion du désert, il semble que ce soit l’un de ses endroits préférés pour sortir avec son mari.

Cette fois, Mia Khalifa a téléchargé un nouvelle photographie assise dans un endroit avec un grand paysage désertique, cherchant à choyer ses fidèles partisans en montrant ses charmes et quelle façon de le faire, puisqu’elle apparaît avec un petit vêtement qui la recouvrait à peine.

La publication a rapidement atteint plus de 1 million 200 mille likes et des milliers de commentaires où ils la complimentent et écrivent des compliments assez créatifs, cherchant à attirer l’attention de la belle fille.

Cependant, tout n’est pas rose dans les réseaux sociaux de Mia Khalifa, car comme on le sait ces dernières semaines la jeune femme a reçu commentaires assez irrespectueuse et qui font tout leur possible pour lui rappeler son passé, chose qu’elle aimerait oublier mais qui est difficile pour les internautes.

Cela pourrait aussi vous intéresser: en maillot de bain, Mía Khalifa cherche à se rafraîchir du désert

Quelque chose se passe assez intéressant et c’est qu’à un moment donné, les utilisateurs ont raison puisque la jeune femme continue de télécharger du contenu très tendu et audacieux, c’est la raison pour laquelle ils lui disent que si elle demande le respect, soyez respectée d’abord et arrêtez de télécharger. ce type de contenu, mais elle a précisé qu’elle continuera à télécharger ce qu’elle veut et qu’elle se sent à l’aise à ce sujet et qu’ils ne doivent pas lui manquer de respect pour cela.

Beaucoup de ses fans considèrent que ce qu’il fait n’a aucune congruence et qu’il devrait réfléchir un peu plus aux choses, car c’est grâce à tout ce qui était accompagné par l’industrie des adultes qui l’a fait partir, alors ils sentent qu’ils devraient changer leur façon de partager.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE DE KHALIFA

La réalité est que Mía Khalifa cherche à s’accrocher un peu à sa renommée afin de continuer à presser financièrement le m0rbo qu’elle provoque en ouvrant sa page de contenu exclusif OnlyFans, un endroit où elle promet de nous donner des photos plus toniques, ce que beaucoup d’internautes jugent inutile, Eh bien, il y a déjà beaucoup de vidéos où ils l’ont connue complètement et l’ont même vue faire des choses qu’on ne voit pas tous les jours.

Malgré cela, nombreux sont ceux qui s’abonnent à sa page, elle a donc même partagé les commentaires que ses fans lui donnent, qui pour un montant accessible ont la possibilité de discuter avec elle via des messages.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il faut se rappeler que Khalifa s’est très attachée à aider son pays d’origine, le Liban, qui a récemment traversé une situation négative qui a affecté des centaines de milliers de ses habitants, c’est pourquoi l’actrice a mis aux enchères certains de ses objets les plus précieux tels que ses lunettes qu’il a utilisées dans ses vidéos.

Vous pouvez déjà imaginer le montant élevé qu’ils ont payé pour eux, la fille a partagé qu’elle était très reconnaissante pour cette aide et qu’elle continuerait à travailler très dur pour pouvoir soutenir ses compatriotes, ainsi que continuer à consentir à tous ces fans fidèles qui continuent de l’aimer et la soutenant malgré tout.

Mia Khalifa a été isolée du monde extérieur, passant du temps avec son mari et cherchant à les divertir ensemble pour éviter toute contagion, cependant, elle a fait un voyage mais avec toutes les mesures sanitaires possibles.

Il ne reste plus qu’à dire que l’actrice continuera à télécharger ce type de contenu afin que ceux qui s’énervent quand ils le voient devront s’y habituer et apprendre à ne pas le critiquer car elle est libre et l’a montré à trop d’occasions.