Des gâteaux de Noël exquis fourrés aux noix, un dessert parfait à déguster pendant la saison de Noël, accompagné d’une boisson chaude.

Pour préparer ces délicieux gâteaux de Noël fourrés aux noix, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

Si la pâte cassée n’est pas déjà préparée, vous aurez besoin de:

300 gr de farine

75 gr de sucre

1 cuillère à café de vanille en poudre

200 g de beurre

1 oeuf

Pour le fourrage:

125 gr de noix pelées et finement hachées.

2 oeufs

50 grammes de cassonade

100 gr de demi-crème

Sucre glace

Préparation:

Pour la pâte brisée, ajoutez la farine dans un bol et faites un œuf au centre. On y ajoute le sucre, la vanille en poudre et le beurre à température ambiante coupés en cubes. Pétrissez avec vos mains jusqu’à ce que la texture ressemble à de la chapelure.

Ajoutez ensuite l’œuf et pétrissez très bien jusqu’à ce qu’il soit bien intégré. Formez une boule et couvrez d’une pellicule plastique pour laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures.

Lorsque vous allez faire le gâteau, retirez la pâte du réfrigérateur et préchauffez le four à 350 ° F (180 ° C).

Sur la table de travail préalablement farinée, passez la pâte et étirez-la à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Transférez-la ensuite dans un moule à gâteau préalablement graissé et couvrez chacun des moules à cupcakes, ajustez bien la pâte, hachez-la à la fourchette pour éviter qu’elle n’éclate et retirez l’excédent de pâte et réservez.

Avec l’excès de pâte, pétrissez à nouveau et étirez sur la table de travail, à l’aide d’un emporte-pièce des chiffres que vous avez (ils peuvent être de petits arbres, des biscuits en pain d’épice, des bottes de Noël, des étoiles, etc.) réduisez le nombre de chiffres. que vous allez utiliser pour couvrir les gâteaux et réserver.

Pour la garniture, ajoutez deux œufs, la cassonade et la demi-crème dans un récipient, mélangez bien puis ajoutez les noix hachées et mélangez à nouveau.

Versez la garniture dans les moules puis couvrez avec les figurines que vous avez découpées.

Cuire au four à 180 ° C (350 ° F) pendant environ 20-30 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Retirer du four et laisser refroidir environ 5 minutes avant de les démouler, puis les disposer sur une grille et laisser reposer 20 minutes.

Saupoudrez de sucre glace et dégustez ces délicieux gâteaux de Noël.

Pour accompagner les gâteaux de Noël fourrés aux noix, nous vous conseillons: Chocolat chaud maison, Champurrado.

Découvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos délicieuses recettes de Noël.