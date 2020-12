1

0 ans après que Gavin et Stacey aient partagé leurs nouvelles de grossesse avec Smithy et Nessa sur la plage de Barry, les créations très appréciées de Ruth Jones et James Corden reviennent pour un spécial de Noël.

Lorsque Jones et Corden ont partagé la nouvelle du retour de l’émission en mai, cela a été une surprise même pour les fans les plus dévoués.

Après tout, les co-scénaristes (qui ont également joué le rôle des meilleurs amis de Gavin et Stacey) avaient passé la meilleure partie d’une décennie à rédiger des rapports sur une réunion – et avec Corden à Los Angeles présentant le Late, Late Show et Jones occupé sur le de l’autre côté de l’Atlantique avec des projets d’écriture et d’acteur, cela semblait impossible sur le plan logistique.

Alors, qu’est-ce qui les a fait changer d’avis? Et comment ont-ils réussi un exploit aussi improbable?

(De retour ensemble: les acteurs de Gavin et Stacey se réunissent pour un spécial de Noël / BBC / GS TV Productions Ltd / Tom Jackson)

Alors que le casting se réunissait pour une séance de questions-réponses lors de la première projection de l’épisode festif, Jones a expliqué comment elle et Corden ont organisé la réunion – et comment la distribution l’a gardée secrète – des voyages discrets à Los Angeles à un groupe WhatsApp nommé de code. …

«L’intention était toujours là»

L’émission a peut-être pris fin en 2010, mais Jones et Corden n’ont jamais complètement laissé leurs personnages derrière eux, continuant à s’envoyer des lignes amusantes et de nouveaux scénarios.

«Nous échangerions toujours des textes», a déclaré Jones. «Une fois, j’ai changé les paroles entières en Hello d’Adele, en ai fait une version de Barry qui a commencé ‘Aright?’ et nous l’avons envoyé à James, donc nous allions toujours dans les deux sens avec de petites idées.

De temps en temps, ils discutaient de l’idée d’un spécial, pleinement conscients qu’il n’y avait «aucun moyen» de s’attaquer à une quatrième série «parce que cela prend beaucoup de temps, à la fois pour l’écrire et pour la filmer» – et parce que leur distribution était tellement en demande. Jones a admis que «l’intention était toujours là» de revenir à Barry et Billericay – malgré ce qu’elle et Corden ont dit à la presse.

«J’avais toujours l’habitude de mentir dans la presse et de dire:« Non, nous ne faisons plus »parce que tant que nous ne savions pas que nous avions quelque chose, il ne servait à rien de le dire à personne», a-t-elle raisonné. «Souvent, il y avait des histoires de toute façon, disant que nous le rapportions.

(Journey: L’écriture de l’épisode a eu ses hauts et ses bas / Baby Cow)

Une fois qu’ils ont finalement décidé de commencer à travailler sur un nouvel épisode, Jones et Corden ont dû trouver un moyen de se retrouver dans la même pièce en même temps pour écrire. Avec l’un basé à Los Angeles et l’autre à Cardiff, c’était plus facile à dire qu’à faire, le calendrier de tournage de Corden pour The Late, Late Show présentant un autre obstacle.

“James fait le spectacle tous les jours, nous avons donc dû trouver le temps où il pourrait doubler le spectacle et ensuite prendre quelques jours de congé”, a expliqué Jones. Ils ont finalement pu trouver un long week-end en septembre 2018, lorsqu’ils ont «tracé l’histoire», et un autre en février suivant.

Bien qu’elle ait dit à des amis qu’elle était à Los Angeles pour des vacances, «la vérité était que nous ne savions pas du tout le soleil de Los Angeles», dit-elle. «Nous avons passé toute la semaine [writing] et c’était un peu un voyage, je dois dire. Il y a eu des moments au cours de cette semaine où nous nous sommes dit: “Cela ne se produit pas, ne le faisons pas.”

Obtenir le casting à bord

(Hors radar: Joanna Page admet qu’elle est “terrible” pour répondre aux SMS / Baby Cow)

Une fois le scénario terminé, les co-scénaristes ont bloqué une période de deux semaines et demie en été pour le tournage, Corden étant prêt à abandonner ses vacances d’été pour survoler. Ils ont ensuite chacun contacté la moitié de la distribution pour leur faire savoir – et Joanna Page, qui joue Stacey, a laissé Jones en lecture pendant un moment.

«Ruth est entrée en contact avec moi sur toutes les formes de médias sociaux, e-mail, message, tout», se souvient Page. «Et je ne suis pas très doué pour reprendre contact avec les gens, je suis terrible, absolument terrible, donc je n’ai pas répondu un peu.

Lire la suite

Mathew Horne n’avait “ aucune idée ” de l’écriture spéciale de Gavin et Stacey

«Et puis j’ai soudainement pensé: ‘Oh mon Dieu, elle est WhatsApped moi, m’a envoyé un e-mail, m’a envoyé un texto et m’a téléphoné, et m’a dit’ J’ai besoin de vous parler de quelque chose. ‘ J’ai pensé: ‘C’est quelque chose de vraiment, vraiment bon – est-ce que la série revient? – ou quelque chose de vraiment, vraiment mauvais?

«Est-ce qu’elle va me dire qu’il y a des photos douteuses de moi qui vont frapper tous les journaux? Et puis j’ai pensé: ‘Pourquoi passeraient-ils par Ruth pour me le dire? Pour l’amour de Dieu, téléphonez-lui! »

“Je pensais que c’était une arnaque”

(Pas convaincu: Walters (en haut à gauche) ne croyait pas que Corden essayait d’entrer en contact / Baby Cow)

D’autres membres de la distribution, quant à eux, étaient méfiants de recevoir un message de Corden à l’improviste. “J’ai eu un appel manqué de Los Angeles, c’était James qui m’appelait et je pensais que c’était une arnaque”, a déclaré Robert Wilfort, qui joue le frère de Stacey, Jason.

Sa mère à l’écran, Melanie Walters, était tout aussi méfiante. «James m’a envoyé un texto et la façon dont il a formulé le texte était: ‘C’est James Corden ici, Mel, vous vous souvenez peut-être que j’ai joué à Smithy’», dit-elle.

«Je pensais que j’étais trolled et je l’ai complètement ignoré. Et puis il a sonné et c’était un numéro bizarre. C’était à peu près la quatrième fois [when] il a en fait laissé un message vocal et c’est uniquement parce que je pouvais reconnaître sa voix que j’ai pensé: ‘Oh, qu’est-ce qu’il veut?’ »

(White mensonges: Rob Brydon a dit qu’il avait du mal à “mentir” aux fans / Baby Cow)

Depuis la diffusion du dernier épisode, le casting de Gavin et Stacey a été confronté aux questions des fans – et des journalistes – au sujet d’une éventuelle réunion, ce qui a rendu encore plus difficile de garder les nouvelles secrètes.

«Le plus dur, c’est de n’en parler à personne», a déclaré Larry Lamb, qui joue le père de Gavin, Mick. «J’en ai donc eu environ trois mois, pas seulement l’habituel [questions], mais en fait mentir maintenant, [saying] ‘Je ne sais pas!’ et ‘Probablement pas.’ »

«Une fois que nous avons su que cela allait arriver, je faisais une tournée en Australie et ils adorent ça là-bas», a ajouté Brydon. «Alors on me demande tout le temps: ‘Y en aura-t-il plus?’ Et c’était dur, parce qu’alors vous mentez aux gens. Je pensais qu’ils pouvaient le voir sur mon visage. Jones, quant à elle, a dû ignorer les discussions sur une réunion lorsqu’elle a été interviewée sur BBC Radio 2 par Matt Lucas (qui avait une brève apparition dans la première série) un jour avant la grande annonce.

(Code: Alison Steadman craignait de mentionner la réunion dans les e-mails / Baby Cow)

Le secret autour de la réunion était tel qu’Alison Steadman, qui joue la mère de Gavin, Pam, a utilisé une sténographie pour discuter de la nouvelle avec Brydon lorsqu’elle l’a croisé aux BAFTA – à la grande confusion du comédien.

«Je marchais vers mon siège et j’ai vu Alison», se souvient-il. «Et elle a dit ‘Ooh, je suis nerveuse pour G et S. Et j’ai pensé’ Gilbert et Sullivan? ‘ Je pensais qu’elle était là en nomination pour une performance dans un truc sur Gilbert et Sullivan. J’aurais même pu dire à [her], ‘Mais vous y étiez fantastique!’ »

L’erreur de Brydon a persisté en tant que nom du groupe WhatsApp du casting, et Steadman a continué à utiliser le «code» dans sa correspondance. «Quand j’étais WhatsApping ou sur un e-mail, j’avais tellement peur au cas où quelqu’un le verrait, j’ai appelé [the show] Gilbert et Sullivan », dit-elle. “Parce que vous pensez:” Et si quelqu’un voit mon e-mail et que j’ai Gavin et Stacey… “”

(De retour ensemble: le tournage ressemblait à une “ réunion de famille ” / PA)

Le tournage a eu lieu pendant une vague de chaleur, qui a laissé Brydon souffrir grâce au sens de la mode idiosyncratique de son personnage. «Les pantalons de Bryn sont 100% polyester», a-t-il plaisanté. «Le pull est 100% polyester. La chemise à manches courtes est 100% polyester. Je transpirais!

Mis à part les incongruités des costumes, l’atmosphère sur le plateau était «joyeuse», selon la distribution. «Quand nous nous sommes tournés vers les répétitions, c’était comme si une famille se remettait, c’était vraiment le cas», a déclaré Jones. «Rob Brydon est très responsable de beaucoup de plaisir, il nous divertit.»

«Je sais que lorsque vous entendez des acteurs se dire à quel point ils s’aiment, vous haussez probablement un sourcil, car ce n’est pas toujours le cas, soyons honnêtes», a ajouté Brydon.

en relation

«Mais dans ce cas, c’était le travail le plus heureux que j’ai jamais fait. Je n’étais pas là pour la répétition, alors je suis juste venu directement le premier jour de tournage, et c’était juste joyeux.

L’émission spéciale de Noël de Gavin et Stacey sera diffusée sur la BBC le jour de Noël.

