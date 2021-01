H

eadteachers a accusé aujourd’hui le gouvernement de «bricoler» des alternatives aux examens GCSE et A-level, affirmant qu’ils réclamaient un plan B depuis des mois.

Vendredi dernier, le ministère de l’Éducation (DfE) et l’organisme de réglementation des examens Ofqual ont lancé une consultation de deux semaines après l’annonce de l’annulation des examens de cet été. Des projets de mini-examens sont en cours de discussion pour faciliter la notation des enseignants.

Le demi-tour est survenu alors que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, avait toujours insisté en décembre pour que les examens de l’été 2021 se déroulent «absolument».

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré qu’il y avait eu «une immense frustration» face à «l’échec» du gouvernement à avoir un plan B testé en cas de crise au cas où les examens devaient être annulés.

Il a déclaré: «Nous demandons un tel plan B depuis de nombreux mois et nous avons proposé de travailler avec le DfE et Ofqual pour aider à mettre en place des dispositions d’urgence solides. Il y a maintenant une course toute puissante pour essayer de concocter un système d’évaluation des étudiants au lieu d’examens, qui devra ensuite être communiqué et mis en œuvre dans un laps de temps de plus en plus court.

Certains étudiants en Angleterre peuvent être invités à passer des mini-examens externes pour aider les enseignants dans leurs évaluations.

en relation

Il a également été suggéré aujourd’hui de reporter la journée des résultats de niveau A en juillet et d’interdire les déclarations personnelles des candidatures universitaires afin de rendre le système plus équitable pour les adolescents défavorisés.

Un porte-parole d’Ofqual a déclaré: «Nous prévoyons différents scénarios depuis un certain temps. Le plan si les écoles fermaient en janvier serait, par exemple, différent du plan si les écoles fermaient en mars, car les étudiants seraient plus près de la fin de leur cours.

«Il n’existe pas de solutions évidentes ou directes, aussi attrayantes qu’elles puissent paraître.»