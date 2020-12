UNE

Le ministre du Cabinet a risqué de déclencher une tempête diplomatique jeudi en saluant les régulateurs britanniques des médicaments comme des sauveteurs et «bien meilleurs» que ceux d’Amérique, de France et de Belgique.

«Nous avons évidemment les meilleurs régulateurs médicaux, bien meilleurs que les Français, bien meilleurs que les Belges, bien meilleurs que les Américains», a-t-il déclaré à LBC Radio.

Le ministre du Cabinet a également exprimé l’espoir que 100 millions de doses d’un deuxième vaccin vont bientôt «se diriger vers nous» pour vaincre la pandémie de Covid-19.

Comme Boris Johnson, il n’a pas répété les suggestions du secrétaire à la Santé Matt Hancock et du leader des Communes Jacob Rees-Mogg selon lesquelles le Brexit signifiait que la Grande-Bretagne avait le vaccin en premier, avant l’UE et les États-Unis.

Mais il a déclaré à LBC Radio: «Je pense juste que nous avons les meilleures personnes de ce pays et nous avons évidemment les meilleurs régulateurs médicaux, bien meilleurs que les Français, bien meilleurs que les Belges, bien meilleurs que les Américains. .

«Cela ne me surprend pas du tout car nous sommes un pays bien meilleur que chacun d’entre eux.»

Pressé à nouveau sur la question de savoir si le Brexit a aidé, il a ajouté: «Le simple fait de pouvoir faire avancer les choses, de les livrer et les gens brillants de notre organisme de réglementation médicale qui y parviennent signifie que les gens de ce pays seront les premiers dans le monde occidental, dans le monde, pour obtenir ce vaccin Pfizer, véritable avantage concurrentiel.

«C’est grâce à ces cliniciens brillants et brillants dans l’organisme de réglementation qui ont rendu cela possible si rapidement.

Le régulateur a approuvé le vaccin Pfizer en seulement neuf jours après avoir été officiellement invité à l’examiner, car il effectuait un examen continu du vaccin depuis des semaines, car les données provenaient d’essais dans une méthode d’évaluation pionnière pour éviter des retards pouvant coûter des milliers de dollars. de vies.

Ce vaccin devrait être administré aux patients à partir de la semaine prochaine, 800 000 doses étant expédiées dans une première vague depuis le site de fabrication en Belgique.

Le vaccin d’Oxford a été soumis au régulateur plus récemment, mais s’il suivait un calendrier similaire à celui de Pfizer, il pourrait bientôt recevoir le feu vert à moins que des informations supplémentaires ne soient nécessaires pour le faire.

Le jab Pfizer doit être stocké à moins 70C et il est donc plus difficile à utiliser dans les maisons de soins et autres sites plus petits que le vaccin d’Oxford.

Si ce dernier est approuvé, il sera également plus facile de fournir un niveau d’approvisionnement très élevé puisque le gouvernement a commandé 100 millions de doses, contre 40 millions pour le modèle Pfizer.

Le vaccin d’Oxford a été confronté à des questions sur son efficacité après que deux essais, l’un avec une demi-première dose, aient abouti à des résultats différents, mais ils devraient trouver une réponse dans un article avec le dernier ensemble de données qui sera publié prochainement.

Cinquante hôpitaux à travers le pays, dont sept à Londres, se préparaient à commencer à vacciner le personnel et les patients.

Ceux de la capitale comprennent Croydon, le Kings College Hospital et son hôpital jumeau Princess Royal à Orpington, les hôpitaux Royal Free, Guy’s et St Thomas, St George’s et University College.

Les chefs de la santé visent à vacciner cinq millions de Londoniens d’ici avril, à condition que des doses suffisantes puissent être fournies.

Une série de méga-centres de vaccination sera mis en place, ainsi que des dizaines de plus petits disséminés dans la ville.

Les régulateurs du monde entier subissent une pression intense pour suivre la Grande-Bretagne dans l’approbation d’un vaccin contre Covid.

En Amérique, le secrétaire à la Santé Alex Azar a salué le feu vert du Royaume-Uni pour le vaccin Pfizer.

«Cela devrait être très rassurant. Une autorité de réglementation indépendante dans un autre pays a trouvé que ce vaccin était sûr et efficace à utiliser », a-t-il déclaré à Fox Business Network.

Donald Trump, cependant, serait furieux que les régulateurs américains aient été plus lents que ceux d’outre-Atlantique.

L’approbation britannique est susceptible de «mettre un peu de pression» sur les régulateurs américains pour qu’ils agissent rapidement, a déclaré Kirsten Hokeness, une experte en immunologie et en virologie à l’Université Bryant dans le Rhode Island.

En Australie, les régulateurs se sont fait dire «de ranger leurs maillots de bain et leurs serviettes et de travailler aussi vite que possible», avec pour objectif de ne commencer les vaccinations qu’en mars.

John Skerritt, chef de la Therapeutic Goods Administration de l’Australie, a déclaré qu’il terminerait probablement son examen «fin janvier» et a dit au personnel de ne pas planifier de vacances pour faire le travail.

«On a dit à mon personnel de ranger leurs maillots de bain et leurs serviettes et de travailler aussi vite que possible mais aussi en profondeur», a-t-il déclaré.

Pfizer est l’un des quatre vaccins COVID-19 que l’Australie a accepté d’acheter, y compris à Novavax, AstraZeneca et CSL Ltd en cas de succès des essais.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le calendrier de janvier n’accélérait pas les plans pour commencer les vaccinations.

«Nous sommes sur la bonne voie pour les premières vaccinations en commençant par nos agents de santé et nos résidents âgés sous réserve d’approbation en mars», a-t-il déclaré.

L’Agence européenne des médicaments a défendu son calendrier pour l’approbation des vaccins, arguant qu’il est plus approprié que le système plus rapide adopté par la MHRA.