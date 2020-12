M. Williamson a déclaré qu’il avait «toute confiance» dans le fait que le gouvernement sera en mesure d’organiser toute une série d’examens à l’été 2021.

Cela vient après que les tests GCSE et A-Level ont été annulés cet été en raison de la pandémie de coronavirus et que des millions d’élèves ont perdu des mois d’éducation lorsque les écoles ont fermé.

Au lieu de cela, les élèves ont reçu des notes basées sur les évaluations des enseignants modérées par un algorithme.

Mais l’algorithme a été rapidement discrédité, forçant le gouvernement à faire demi-tour chaotique, les notes étant recalculées uniquement sur les évaluations des enseignants.

M. Williamson a été invité sur Sky News à donner une garantie en fonte que les examens ne seraient plus annulés.

Il a déclaré que même pendant le verrouillage national, des examens avaient été organisés et a ajouté: «Des dizaines de milliers d’étudiants ont passé ces examens GCSE et A-level tout au long de ce verrouillage national, et cela a été fait en toute sécurité et avec succès.

«Je suis convaincu que si nous avons pu organiser toute une série d’examens pour les GCSE et les A-level pendant un verrouillage national, nous sommes en mesure d’exécuter ces mêmes examens à l’été de l’année prochaine.»

L’engagement de M. Williamson est venu lorsqu’il a révélé que les étudiants de GCSE et de niveau A recevront des notes plus généreuses pour compenser la pandémie.

M. Williamson a déclaré que les élèves anglais recevraient un préavis de certains sujets avant les tests – ainsi que des aides aux examens lors de la séance de travail – pour garantir que cette cohorte d’étudiants ne soit pas désavantagée.

Des examens supplémentaires seront également organisés pour donner aux étudiants une seconde chance de passer un article si les principaux examens ou évaluations sont manqués en raison d’une maladie ou de l’auto-isolement, a déclaré le ministère de l’Éducation (DfE).

Les étudiants qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique auront également la possibilité de passer un examen à la maison s’ils ne peuvent pas être à l’école en raison de restrictions.

Cela vient après que les chiffres du DfE ont révélé que 22% des élèves du secondaire étaient absents de l’école la semaine dernière pour la deuxième semaine consécutive.

M. Williamson a déclaré: «Les examens sont le meilleur moyen de donner aux jeunes la possibilité de montrer ce qu’ils peuvent faire, c’est pourquoi il est si important qu’ils aient lieu l’été prochain.

«Mais ce n’est pas comme d’habitude. Je sais que les étudiants font face à des perturbations sans précédent dans leur apprentissage. C’est pourquoi les examens seront différents l’année prochaine, en prenant des mesures exceptionnelles pour s’assurer qu’ils sont aussi équitables que possible.

«Je suis déterminé à soutenir les élèves, les parents et les enseignants en ces temps sans précédent et j’espère que des mesures comme une notation plus généreuse et un préavis de certains domaines donneront aux jeunes la clarté et la confiance dont ils ont besoin pour réussir.

Le DfE a également annoncé que les inspections Ofsted complètes et notées ne reprendront pas avant le trimestre d’été et que les résultats des examens ne seront pas inclus dans les tableaux de performance des écoles cette année.

Les examens Sats de la 6e année auront toujours lieu – à l’exception du test de grammaire, de ponctuation et d’orthographe – mais les tests de l’année 2 seront suspendus pendant un an.

Dame Glenys Stacey, régulateur en chef par intérim d’Ofqual, a déclaré: «Les résultats de l’été 2020 ont été les premiers résultats de la pandémie. Ils étaient uniques par rapport aux années précédentes, avec des notes plus élevées dans l’ensemble.

«Nous avons décidé de reporter le niveau global de générosité de 2020 à l’été 2021, en reconnaissance de l’impact funeste et continu de la pandémie.

«C’est une étape sans précédent. Après avoir largement consulté, nous pensons que c’est la bonne chose à faire.

Il est entendu que le niveau de générosité sera égalisé entre les matières afin d’éviter des différences significatives dans le nombre d’étudiants ayant obtenu les meilleures notes en fonction de la matière.

Mais James Turner, directeur général du Sutton Trust, a déclaré que la mesure nécessiterait une «gestion prudente» pour s’assurer qu’elle n’élargit pas les écarts de résultats existants «car les élèves des écoles plus aisées peuvent avoir un meilleur accès aux ressources pour préparer ces sujets en détail et à court terme”.