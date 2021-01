T

ory députés d’arrière-ban font pression pour le limogeage du secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson après son rôle dans le fiasco de la fermeture de l’école.

Un député d’arrière-ban a déclaré que M. Williamson avait «manqué de poids» pour garder les écoles ouvertes et que tout son département semblait «dysfonctionnel» et qu’il devrait se lancer dans le prochain remaniement.

Downing Street a déclaré mercredi que Boris Johnson avait pleinement confiance en M. Williamson.

“C’est un dossier énorme et le Premier ministre pense que le secrétaire à l’Éducation le fait au maximum de ses capacités”, a déclaré l’attachée de presse Allegra Stratton aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi M. Johnson le considérait comme la meilleure personne pour le poste, elle a déclaré qu’il avait produit un ensemble “complet et complet” de mesures pour les enfants qui seront éduqués à la maison.

«La secrétaire à l’éducation a présenté aujourd’hui des détails, des plans pour que les gens soient éduqués sans être physiquement à l’école», a-t-elle déclaré aux journalistes.

«Il a donc proposé un ensemble complet et complet pour les enfants qui ne sont pas les enfants de travailleurs clés ou de travailleurs critiques qui sont maintenant éduqués à la maison.

«Le Premier ministre pense que l’ensemble de mesures est le bon ensemble.»

La pression sur M. Williamson intervient à un moment d’agitation parmi les conservateurs de droite consternés d’apprendre que les nouvelles réglementations de verrouillage, mettant en vigueur la fermeture nationale, ne doivent expirer que le 31 mars – cinq ou six semaines plus tard que ce qui était sous-entendu lorsque M. Johnson a déclaré que les règles pourraient être assouplies en février.

Les députés disent que M. Johnson avait l’air «fatigué» et «un peu extatique» hier soir lors d’une conférence téléphonique avec le comité de 1922, qui représente les députés d’arrière-ban conservateurs, lorsque certains députés ont remis en question le calendrier de verrouillage. «Beaucoup de gens sont mécontents des fermetures d’écoles», a déclaré un député lors de l’appel.

«Clairement, c’était épouvantable et mal géré. La seule grâce salvatrice de Gavin Williamson est qu’il voulait que les écoles restent ouvertes, mais il a été écrasé par le ministère de la Santé et le Cabinet Office. S’il avait eu plus d’influence, il aurait pu dire à Health de f *** off.

Une source a déclaré que le groupe WhatsApp des députés avait été inondé de «lignes à prendre» de M. Williamson ce week-end, soulignant que les écoles étaient sûres pour les élèves et les enseignants.

«Cela nuit aux députés et au gouvernement lorsque vous passez un week-end à dire que les écoles seront sûres et disponibles pour les parents, puis que vous vous faites retirer le tapis après une journée de cours.»

Le vote des Communes d’aujourd’hui sur le verrouillage devrait être remporté confortablement, sans répétition de la grande rébellion de 55 députés conservateurs qui ont voté contre le système de niveaux début décembre.

Les députés affirment que les nouveaux chiffres sur les infections ont «changé la politique». Le Covid Recovery Group of MPs, qui est sceptique quant aux verrouillages, s’est concentré sur la pression pour des vaccinations plus rapides.

M. Williamson présentait des plans pour l’apprentissage en ligne et les écoles aux Communes cet après-midi. Les députés espéraient qu’il dirait comment les élèves seront notés après la décision d’annuler les examens d’été de niveau A et GCSE.

Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré qu’il n’y avait aucune garantie que les écoles seraient en mesure de revenir après les vacances de février prévues. Elle a déclaré à la BBC: «Je pense que cela dépendra vraiment de l’épidémiologie du virus … nous devrons l’examiner par année, groupe d’âge par groupe d’âge, comme cela s’est produit la première fois, et les décisions finales seront prises. avec le gouvernement. »

Le président du Comité spécial de l’éducation, Robert Halfon, a déclaré à Sky que la situation concernant les écoles était «un gâchis».

«Je pense que maintenant nous devons passer à autre chose et nous assurer que nous avons un système d’examens qui soit des règles du jeu équitables pour les étudiants et équitable pour les défavorisés», a-t-il déclaré.

Il a demandé que des enseignants à la retraite soient embauchés pour vérifier les notes d’examen de chaque élève afin de s’assurer qu’elles sont équitablement évaluées, car elles étaient trop importantes pour «s’appuyer sur un algorithme». Il a également demandé que les examens d’anglais et de mathématiques se déroulent normalement, avec des élèves assis dans les salles d’examen avec une distanciation sociale.

Plus d’un demi-million d’appareils informatiques ont été fournis aux enfants. M. Williamson devrait annoncer que d’autres seront distribués. Le Dr Tina Isaacs, professeur associé honoraire en évaluation pédagogique à l’Institut d’éducation de l’UCL, a déclaré que le mieux que nous puissions espérer est un système «assez juste» de notation des GCSE et des A-levels. Elle a dit: “Il n’y a pas de moyen absolument équitable de faire cela.”