La propriétaire des Saints et Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Gayle Benson, a dû repousser un homme après avoir fait irruption dans sa voiture alors qu’elle était à bord et tenté de voler le véhicule, selon NOLA.com. L’homme a fui la scène lorsque Benson lui a crié de sortir. Les enquêteurs recherchent actuellement le suspect.

Lorsque la police a publié des informations sur le crime, Benson n’a pas été identifié par son nom. Cependant, le porte-parole de Saints and Pelicans, Greg Bensel, a confirmé à NOLA.com que Benson avait été victime d’une tentative de vol de voiture. Il a été rapporté qu’un homme est sorti d’un Nissan Titan blanc, qui était garé juste à côté de la voiture de Benson. L’homme est ensuite entré dans le véhicule de Benson avant de remonter dans le Titan et de s’enfuir. Cet incident s’est produit le 10 octobre.

“Alors qu’elle était très secouée à l’époque, elle n’a pas été blessée et va bien”, a déclaré Bensel dans un communiqué vendredi. “Elle voulait envoyer sa sincère gratitude aux hommes et aux femmes du département de police de la Nouvelle-Orléans qui ont répondu si rapidement et professionnellement.”

Benson, 73 ans, est devenue la principale propriétaire des Saints and Pelicans lorsque son mari, Tom Benson, est décédé en 2018. La saison NBA étant terminée, Benson se concentre sur les Saints et cherche à accueillir bientôt des fans. La ligue a refusé à l’équipe d’avoir des fans au Mercedes-Benz Superdome en raison de la pandémie COVID-19.

“Nous devons aider à aplatir cette courbe et faire une différence”, a déclaré Benson sur le podcast Pelicans en mars. “Travaillons ensemble pour vaincre ce virus. Pratiquez la distanciation sociale. Tout le monde me manque vraiment. Je veux que tout le monde reste en sécurité. Et je veux les revoir tous aux jeux bientôt.” Benson a poursuivi en disant que les fans lui manquaient et qu’elle avait hâte de revoir tout le monde une fois que ce sera fini.

“Bientôt, cela va être marqué comme un autre défi que nous avons surmonté, et nous regarderons fièrement comment nous l’avons géré avec grâce”, a déclaré Benson. “Nous faisons partie du tissu social de la Nouvelle-Orléans. Nous pouvons et nous allons relever tous ces défis. Tous nos fans me manquent. J’ai hâte que les deux saisons recommencent.” Benson est l’une des 10 femmes propriétaires de la NFL. Sa valeur nette est fixée à 3,3 milliards de dollars.