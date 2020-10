Gayle King a parlé de sa lutte de poids avec un diaporama Instagram samedi et a déclaré qu’elle ne pouvait pas blâmer la quarantaine des coronavirus pour sa prise de poids. Ce n’est pas la première fois que la présentatrice de CBS This Morning partage des photos à l’échelle sur Instagram, alors qu’elle raconte son parcours Weight Watchers en 2015 après que son amie Oprah Winfrey soit devenue copropriétaire de la marque. Dans les derniers messages de King, elle a révélé qu’elle avait pris 13 livres au cours des derniers mois.

“CRISE! La lutte contre le poids est réelle! Plus grosse que je ne l’ai été depuis longtemps [and] peur d’obtenir une pédicure (grand soupir), glissez vers la gauche pour la façon dont nous étions, “King, 65 ans, a écrit.” Le poids idéal dit que le Dr est de 163 … pas de sitôt .. blâmer la quarantaine corona et les cors de bonbons d’Halloween que je viens d’acheter ! Arrêtez-vous! “La galerie de King a commencé par une photo montrant qu’elle pesait 172,2 livres. La dernière photo la montrait pesant 159,2 livres plus tôt cette année.

King a souvent été ouverte sur ses problèmes de poids. En septembre 2015, elle a partagé une photo à l’échelle la montrant pesant 184,5 livres et elle a promis de commencer Weight Watchers. Deux mois plus tard, elle a publié une autre mise à jour, montrant qu’elle pesait 167,5 livres. “Aaargh! J’étais descendu à 166.0 Hate quand [the] L’échelle remonte à HAUT … je reste avec @weightwatchers, je blâme Thanksgiving .. WEEK-END “, écrivait-elle à l’époque, note E! News.” Je me souviens quand c’était mon poids de crise maintenant juste reconnaissante !! “

Les fans de la présentatrice de télévision ont été favorables à chaque étape, beaucoup étant liés à sa situation. D’autres lui ont offert quelques conseils, lui disant de ne pas se battre pour les chiffres. “Juste des chiffres mon ami. Vous serez de retour là où vous voulez être en un rien de temps”, a écrit une personne. “Habituellement, vous tirez le meilleur parti de l’atteinte de l’objectif souhaité plutôt que de l’atteindre. Profitez du voyage!” Une autre personne a suggéré qu’elle «soit gentille avec vous-même parce que vous savez que vous pouvez vous guider vers des chemins plus sains».

En mai, King a déclaré qu’elle passait son temps en quarantaine à jouer à des jeux Zoom avec certains de ses amis célèbres et a noté à quel point il était “difficile” d’être célibataire à ce moment-là. King a déclaré à USA Today qu’elle n’était pas d’accord avec ses amis mariés, qui lui ont dit qu’elle avait de la chance de n’avoir personne coincé à la maison avec elle. “Je n’achète pas ça. A tous, je dis:” Ouais, mais tu es content qu’il ou elle soit là. Tu es content de ça “”, a déclaré King en mai. “Donc c’est juste une de ces choses qui – je pense que c’est difficile, mais ce n’est pas quelque chose que nous (les célibataires) ne pouvons pas surmonter.”