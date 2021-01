Depuis son bureau à son domicile dans le nord-ouest de Londres, le vétéran de la télévision John McAndrew est en train de construire à partir de zéro le projet d’information télévisée le plus ambitieux jamais vu dans ce pays depuis une génération: GB News.

Entre les appels de Zoom à ses collègues seniors, McAndrew, le directeur des nouvelles et des programmes de la chaîne, patauge dans une inondation de «bandes» de showreel envoyées par des présentateurs potentiels pour une chaîne de 24 heures qui doit être lancée dans la première moitié de cette an. Il recherche des personnages divers avec des accents régionaux, des opinions stridentes et d’autres traits qui distingueront GB News de ses anciens employeurs, la BBC, ITN et Sky News.

Avant même son lancement, GB News est très controversé. Son USP diffusera des programmes avec une attitude et des opinions fortes, au service d’un public conservateur et provincial, soi-disant ignoré par les instincts métropolitains libéraux des titulaires actuels du journal télévisé britannique. Son président et présentateur vedette est Andrew Neil, jusqu’à récemment le champion combattant de la BBC dans les interviews politiques. Parmi les présentateurs qu’il courtise figurent Nick Ferrari et Rachel Johnson (tous deux habitués de The Pledge de Sky News, supervisé par McAndrew) et l’animatrice de TalkRadio, Julia Hartley-Brewer.

Son programme de programmation pugnace donnera une voix aux téléspectateurs irrités par le sentiment qu’ils ont été abandonnés par la BBC, mais il menace de remettre en cause non seulement le statu quo des nouvelles télévisées, mais ses définitions chères de l’impartialité.

GB News a annoncé la semaine dernière avoir obtenu un financement de 60 millions de livres sterling. Une grande partie de cela provient de riches personnalités du monde des affaires ayant déjà tenté d’influencer la politique et la société britanniques. Une grande partie des financements est «étrangère et offshore», note Patrick Barwise, professeur de management à la London Business School. “Cela peut venir avec un emballage disant que c’est GB News et patriotique, contrairement à la terrible BBC, mais regardez de plus près d’où vient l’argent.”

Le prix attendu en jeu est si grand que GB News a opposé les deux plus célèbres magnats des médias traditionnels au monde. John Malone, propriétaire de l’empire Liberty Global, soutient GB News.

(

Andrew Neil: président et présentateur de GB News

/ BBC)

Rupert Murdoch, qui possède le réseau américain de droite rentable Fox News, crée sa propre chaîne de télévision britannique à News UK pour affronter GB News en tête-à-tête. «Est-ce qu’ils essaieront de se ‘surpasser’ les uns les autres? demande un responsable des nouvelles télévisées à propos de l’imminente bataille d’audience. «La course aux armements les forcera-t-elle à être plus extrêmes?»

Cette lutte a lieu contre les craintes que la couverture médiatique incendiaire puisse être considérée comme contribuant à la violence politique – et Jeremy Corbyn s’est engagé à faire campagne contre la chaîne de Murdoch’s News UK à travers son projet Peace and Justice, qui promeut des médias «justes, libres et responsables». La couverture pro-Trump de Fox News est un exemple des médias ayant une telle tendance politique. Alors que GB News a dit aux recrues potentielles qu’il serait positionné à droite de la BBC, il rejette l’idée que Fox News est son modèle.

Neil parle d’éviter les actualités en continu au profit d’une grille de programmes segmentée animée par «des présentateurs avec un peu d’avancée, un peu d’attitude, un peu de personnalité». Il devrait animer une émission phare quatre soirs par semaine et espère sûrement qu’une édition du mercredi soir, après les questions hebdomadaires du Premier ministre, deviendra un incontournable.

Piers Morgan, connu pour ses diatribes avisées sur Good Morning Britain, devrait figurer sur la liste de souhaits, mais entretient des liens étroits avec News UK, où son ancien producteur Winnie Dunbar Nelson fait partie d’une équipe dirigée par l’ancien dirigeant de Fox News et président de CBS News, David Rhodes.

Une source de la BBC a admis que GB News avait «essayé de débaucher un bon nombre de nos employés», mais a affirmé que le Beeb n’était «pas assis dans un coin quelque part en pensant, Oh mon Dieu, comment pouvons-nous relever le défi de GB News?»

Faire naître une chaîne d’information est une entreprise exigeante, et encore moins en cas de pandémie. «Nous avons beaucoup à faire et ce n’est pas plus facile avec le verrouillage et Covid», déclare Neil. «Une grande partie de l’équipement et de la technologie, etc., est internationale et il est très difficile de mettre cela en place au milieu d’un verrouillage avec d’énormes restrictions.

Mais ce projet a été longtemps en germination. C’est le concept des dirigeants des médias anglo-américains Andrew Cole et Mark Schneider, qui le dirigent à travers leur entreprise All Perspectives. Cole, qui est membre du conseil d’administration de Liberty Global, a décrit la BBC comme «probablement la machine de propagande la plus partiale au monde». Schneider, un républicain ardent qui a fait fortune grâce à la télévision par câble en Europe, est un vieil ami de la famille de Malone, qui a dit un jour de lui: «Il est très intelligent et agressif – s’il y a un point négatif sur Mark, c’est qu’il est peut-être trop agressif. C’est toute une déclaration venant de quelqu’un surnommé par Wall Street le “Swamp Alligator”.

C’est une équipe difficile. Neil est un intervieweur politique très respecté mais réputé pour sa férocité. McAndrew, qui était rédacteur en chef du Daily Politics de la BBC et rédacteur en chef de longue date de Sky News, est un assistant des formats et connu comme un maître des tâches difficiles. Le directeur général de GB News, Angelos Frangopolous, est décrit à plusieurs reprises par d’anciens collègues comme «très vif» et «turbulent». La chaîne Sky News Australia, qui a déplacé vers la droite et fait grimper les cotes d’écoute sous Frangopolous, pourrait être un meilleur indicateur de la direction de GB News que Fox News, étant donné que les règles d’impartialité en Australie sont plus comparables à celles de l’Ofcom qu’à l’ouest sauvage des informations télévisées américaines. .

Cela fait 32 ans que Neil et Murdoch se sont unis pour le lancement de Sky News. Depuis lors, la liste des chaînes d’information supervisées par l’Ofcom s’est élargie pour inclure des services financés par l’État de Russie, de Chine et de Turquie, présentant de nouveaux défis pour le régulateur.

Schneider et Cole espéraient obtenir le soutien de Murdoch, après avoir perdu Sky News dans la vente de Sky à Comcast, mais l’homme que Neil décrivait une fois comme le «Roi Soleil» voulait une autre chaîne d’information. GB News a obtenu le soutien du géant des médias Discovery, où Malone est membre du conseil d’administration. Liberty Global possède déjà Virgin Media et – avec Discovery – le producteur britannique All3Media, qui réalise des émissions comme Fleabag et Gogglebox.

Lorsque les plans pour GB News ont émergé en août, la figure de proue apparente était Robbie Gibb, qui a supervisé la production de la BBC à Westminster avant de devenir chef des communications de Downing Street sous Theresa May. Il a accusé la BBC d’être «capturée culturellement par la pensée de groupe dominée par le réveil de certains de ses employés», mais a déclaré au Standard que son rôle chez GB News était «de collecter des fonds» et il a maintenant quitté le projet.

La semaine dernière, après un cycle de financement dirigé par la banque d’investissement Panmure Gordon, GB News a révélé de nouveaux fonds importants de Legatum, une société d’investissement basée à Dubaï, et de Sir Paul Marshall, gestionnaire de fonds spéculatifs Brexiteer et fondateur du site d’opinion de droite UnHerd. Le président de Legatum, Christopher Chandler, milliardaire néo-zélandais et financier international, a investi massivement en Russie après l’éclatement de l’Union soviétique et, avec son frère Richard, avait une participation dans le géant russe de l’énergie Gazprom. Il est partenaire du Legatum Group, un bailleur de fonds du Legatum Institute, un groupe de réflexion basé à Mayfair qui se consacre à la recherche de «voies vers la prospérité» et a été l’un des plus éminents défenseurs d’un Brexit dur. L’ancien directeur de la politique économique de l’Institut, Shanker Singham, est devenu connu comme «le cerveau des Brexiteers» en raison de son accès remarquable aux ministres, dont Michael Gove. «Legatum est devenu le groupe de réflexion de choix des Brexiteers et a été constamment cité», déclare Peter Geoghegan, auteur de Democracy for Sale.

Mais est-ce qu’un investissement commercial dans une chaîne d’information télévisée du 21e siècle s’additionne? L’analyste média Alex de Groote a déclaré: «Ce n’est certainement pas une entreprise dans laquelle j’investirais pour des raisons purement financières; c’est un espace encombré et les annonceurs ne sont généralement pas très inquiets. ”

Le responsable d’une chaîne d’information commerciale a décrit ces opérations comme «incroyablement chères et par nature peu commerciales». Craig Oliver, directeur des nouvelles à la BBC et à ITV avant de devenir le chef des communications de David Cameron, a déclaré: «Il y a un danger que le lancement d’une chaîne d’information maintenant, c’est un peu comme le lancement d’un agent de voyages de grande rue. C’est une chose très analogique à faire dans un monde numérique. »

Si les durs à cuire de GB News et leurs rivaux de News UK veulent trouver les téléspectateurs dont ils ont besoin, ils devront peut-être leur donner de la viande rouge. L’Ofcom pourrait avoir du travail à faire.