L’acteur britannique Geoffrey Palmer, surtout connu pour ses rôles dans le film Bond Tomorrow Never Dies et Paddignton, est décédé. Selon son agent, qui a confirmé son décès à la BBC, Palmer est décédé paisiblement à son domicile. Il avait 93 ans. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Né à Londres, Palmer a servi dans les Royal Marines entre 1946 et 1948 avant de lancer sa carrière d’acteur avec un certain nombre de rôles à la télévision, y compris dans des émissions telles que The Avengers et The Army Game d’ITV. The Guardian rapporte que Palmer a brièvement fait un passage sur scène, apparaissant dans un certain nombre de productions, y compris l’imagination de Laurence Olivier d’Eden End de JB Priestley, avant de revenir principalement au petit écran, où il a décroché un rôle de Lionel Hardcastle dans As Time Goes By , qui s’est déroulé de 1992 à 2005, aux côtés de Judi Dench, qui a joué le rôle de son ancien amant, puis actuel.

“Oh mon Dieu, comment nous avons ri – nous avons fait neuf (saisons) de As Time Goes By et il est trop grand pour mentionner combien de fois”, a déclaré Dench, qualifiant Palmer de “maître de la comédie”, en rendant hommage à l’acteur sur Front Row de BBC Radio 4. «J’avais l’habitude de rester là avant chaque enregistrement et de penser: ‘Comment suis-je arrivé là-dedans?’ J’avais toujours tellement peur. Mais ce n’était pas nécessaire. “

Palmer et Dench se sont réunis dans le film de James Bond de 1997, Tomorrow Never Dies, l’un de ses nombreux crédits sur grand écran. Ses autres crédits de film incluent La folie du roi George, Un poisson appelé Wanda, Mme Brown et Paddington. Les crédits télévisés de Palmer incluent également Doctor Who, The Saint, Fawlty Towers et Butterflies, entre autres.

Suite à l’annonce de sa mort, beaucoup de ceux qui avaient travaillé avec Palmer tout au long de sa carrière de plusieurs décennies lui ont rendu hommage, y compris Wendy Craig, sa co-star de Butterflies. Se souvenant de Palmer, Craig a déclaré qu ‘«il était juste un plaisir de travailler avec, son timing était parfait» et que malgré son «visage plutôt sérieux», l’acteur était «plein de plaisir» en personne. Craig a dit que lorsque Palmer «a ri et quand il a souri, tout son visage s’est illuminé, ses yeux ont scintillé. Il était toujours prêt à rire et pas du tout à être une personne sérieuse. »Le réalisateur Edgar Wright, qui était parmi ceux qui rendaient hommage à Palmer, se souvenait de Palmer comme« brillamment drôle ».

La dernière apparition de Palmer est dans le film An Unquiet Life, qui est actuellement en post-production. Il laisse dans le deuil son épouse, Sally Greene, et leurs deux enfants, Charles et Harriet.