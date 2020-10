Lors de la première de la saison 3 de The Conners, la famille a discuté de la pandémie COVID-19 en cours et s’est souvenue de certains moments de leur passé. Pour Jackie (Laurie Metcalf), l’un de ces moments est lié à son ancien amour, Booker, joué par George Clooney sur Roseanne. L’émission a même présenté une apparition spéciale de Clooney’s Booker, mais pas de la manière que les fans auraient pu espérer.

Vers le début de l’épisode, Dan (John Goodman) dit à sa famille que Wellman Plastics, l’établissement dans lequel Jackie et Roseanne (Roseanne Barr) ont travaillé pendant Roseanne, embauchait un certain nombre d’employés au milieu de la crise sanitaire. À ce moment-là, Jackie a commencé à se remémorer son passage chez Wellman Plastics et, plus particulièrement, sa relation avec l’ancien contremaître de l’usine, Booker. “Le superviseur ressemblait à George Clooney”, a déclaré Jackie, ce qui a incité la série à lire un clip de retour de la série originale qui présentait Jackie et Booker se livrant à des plaisanteries ludiques. Jackie d’aujourd’hui a dit plus tard, “Mec, je devrais frapper ça jusqu’à ce que je le casse.” Plus tard dans l’épisode, Darlene (Sara Gilbert) et Becky (Lecy Goranson) ont suivi les traces de leur tante et de leur défunte maman en obtenant des emplois à l’usine.

Bruce Helford, le showrunner des Conners, a expliqué comment le “camée” de Clooney dans l’émission est apparu dans une interview avec TVLine. “Dès que nous avons décidé que Darlene et Becky travailleraient sur la lignée Wellman comme leur mère et Jackie avant eux, nous savions que ce serait amusant de revenir à la mémoire de George”, a expliqué le producteur. “L’histoire est si riche. à ce spectacle et nous avons le don unique de pouvoir revenir en arrière avec nos personnages, donc nous choisissons avec soin.

Helford a également déclaré que si Clooney voulait faire une apparition réelle dans la série, les Conners l’accueilliraient certainement à bras ouverts. Il a ajouté: «George sait qu’il y a une invitation ouverte à venir visiter le spectacle, mais nous savions que son emploi du temps serait difficile et encore plus difficile en ces temps. Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve? » Clooney a dépeint Booker au cours de 11 épisodes de Roseanne de 1988 à 1991. Plus tard, il a quitté la série, a obtenu un rôle dans ER et est devenu la star de cinéma bien connue qu’il est aujourd’hui.