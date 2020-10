Lire le contenu vidéo



Casamigos exclusifs

George Clooney et Rande GerberLa célèbre fête d’Halloween de Casamigos a une tournure unique cette année – vissez la chaux, ils ont tout un camion !!!

Les fondateurs de la célèbre marque de tequila ne présenteront pas leur extravagance annuelle d’Halloween cette année – COVID frappe à nouveau – mais ils ne tuent pas leur esprit de fête. Au lieu de cela, ils ont préparé un camion de 26 pieds emballé sur mesure avec une image de George et Rande sur le thème d’Halloween, ou … Cloober, si vous voulez.

Le camion va s’arrêter partout à Los Angeles pour visiter les FOC – amis de Casamigos – qui organisent des célébrations en toute sécurité à domicile.

Les fans de la marque qui vivent à Los Angeles peuvent également participer à l’action. Le gagnant du grand prix recevra la visite du camion. Pour participer, les fans doivent prendre une photo d’eux-mêmes dans leur costume le plus créatif, taguer Casamigos sur la photo et inclure les hashtags #CasamigosHalloween et #Contest.

Ceux qui ne sont pas à Los Angeles peuvent encore tenter leur chance, mais votre prix sera plutôt un joli sac à cadeaux. Désolé, Rande et George doivent regarder le kilométrage sur le camion.

Les légendaires ragers d’Halloween de Casamigos se sont divertis Justin Timberlake, Kim Kardashian, Styles Harry, Jessica Alba, Kendall Jenner, Zoé et Lenny Kravitz et beaucoup plus. L’année dernière a eu un nombre effrayant de célébrités.

J’espère qu’il sera de retour l’année prochaine, mais pour l’instant, c’est salud … sur roues !!!