George Clooney a parlé de son mariage avec l’avocate des droits humains Amal Clooney dans une rare interview dimanche, admettant qu’elle «avait tout changé» pour lui. L’acteur, dont le nouveau film The Midnight Sky sortira sur Netflix le 23 décembre, a rencontré Amal en 2013 et s’est marié l’année suivante. Le couple est parent de jumeaux de 3 ans, Alexander et Ella, que Clooney appelait en plaisantant des «knuckleheads».

“Il ne fait aucun doute qu’avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi, pas de doute à ce sujet”, a déclaré Clooney, 59 ans, à CBS Sunday Morning dans une interview diffusée ce week-end. “C’était la première fois que tout ce qu’elle faisait et tout en elle était infiniment plus important que tout ce qu’elle faisait sur moi.” Clooney a appelé devenir un père «épanouissant» et quelque chose qu’il «n’a pas vu venir». Ils n’ont même jamais parlé de mariage lorsqu’ils sortaient ensemble.

“Je lui ai demandé de sortir du bleu”, a déclaré le double oscarisé. “Il lui a fallu beaucoup de temps pour dire oui. J’étais sur mes genoux pendant environ 20 minutes. J’ai finalement dit: ‘Ecoute, je vais jeter ma hanche.’ Nous avons raconté cette histoire à ses parents, et ils se sont dit: ‘Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa hanche?’ “Clooney a déclaré que le couple n’avait pas non plus parlé d’avoir des enfants, donc avoir des jumeaux était une surprise encore plus grande. «C’est incroyable», a déclaré Clooney en devenant papa.

«Nous n’avons jamais parlé d’avoir des enfants», a expliqué Clooney. «Et puis un jour, nous avons juste dit: ‘Que pensez-vous?’ Et, vous savez, ensuite nous allons chez le médecin et, vous savez, vous faites l’échographie et vous dites: «Hé, vous avez un petit garçon. J’ai dit: “Petit garçon, fantastique!” Puis ils disent: ‘Et vous en avez un autre là-bas.’ Et j’étais comme… J’étais partant pour un, tu sais? Parce que, encore une fois, je suis vieux. Tout d’un coup c’est, genre, deux? Et je littéralement – tu sais, c’est difficile de me faire ne pas parler. Et je suis juste resté là pendant environ 10 minutes, regardant juste ce morceau de papier en train de… deux… en silence. Mais je suis tellement contente qu’ils se soient entendus, tu sais? “

Pendant la pandémie de coronavirus, Clooney a passé plus de temps à la maison qu’il ne le souhaiterait. Il a également admis s’être coupé les cheveux tout seul au cours des 25 dernières années. “Regarde, mes cheveux sont vraiment comme de la paille, tu sais? Et c’est tellement facile à couper. Tu ne peux pas vraiment faire trop d’erreurs”, a déclaré Clooney, révélant qu’il avait le Flowbee. “Il est livré avec un aspirateur et la tondeuse? Ouais. Je l’ai toujours … Ecoute, mec, ça marche”, a déclaré Clooney à CBS, Tracy Smith. “Maintenant, je ne le ferais pas à ma femme …”

Le dernier projet de Clooney, The Midnight Sky, est son premier film depuis Money Monster en 2016, bien qu’il soit apparu dans l’adaptation de la série limitée 2019 de Hulu de Catch-22. Il a également réalisé le nouveau film, qui est un drame de science-fiction basé sur le roman de Lily Brooks-Dalton Good Morning, Midnight. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique où Clooney joue un scientifique solitaire dans l’Arctique qui tente d’empêcher Sully (Felicity Jones) et d’autres astronautes de revenir sur terre. Il a été filmé l’année dernière, avant la pandémie de coronavirus. Le casting comprend également David Oyelowo, Tiffany Boone, Demian Bichir et Kyle Chandler.