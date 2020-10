Noah Calhoun du Notebook avait presque l’air très différent! George Clooney a révélé lors d’une conversation virtuelle au 64e BFI London Film Festival qu’il avait failli jouer le rôle emblématique de Ryan Gosling dans l’adaptation cinématographique du romancier de Nicholas Sparks, selon la date limite. En plus de cette révélation, l’acteur de 59 ans a révélé que Paul Newman aurait joué la version plus ancienne de son personnage, qui a finalement été jeté comme James Garner.

“Nous allions faire The Notebook ensemble”, a déclaré Clooney à propos de Newman. “Fondamentalement, j’allais le jouer en tant que jeune homme, et c’était drôle. Nous nous sommes rencontrés et nous avons dit: ‘Ça y est. Ça va être génial.'” L’acteur et réalisateur de Midnight Sky a finalement abandonné le projet pendant regarder certains des vieux films de Newman pour se préparer. “C’est l’un des plus beaux gars que vous ayez jamais vu”, a-t-il expliqué. “Nous nous sommes rencontrés [again] et j’ai dit: ‘Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne te ressemble en rien. C’est insensé.’ … nous voulions juste le faire parce que nous voulions travailler ensemble, [but] cela n’a finalement pas été la bonne chose à faire pour nous. “

Alors que Clooney et Newman n’ont jamais pu travailler ensemble sur un projet avant la mort de ce dernier en 2008, Clooney a déclaré qu’il l’a toujours admiré comme un acte de classe avec un sens de l’humour tueur. “Nous avons eu une relation très drôle, tard dans la vie pour lui. J’ai réalisé un film qui vient de bombarder complètement appelé Leatherheads. [Newman] était encore en course à ce moment-là, il a piloté une voiture et l’a écrasée », se souvient Clooney. ‘”

Clooney a également réfléchi à l’un des films les plus emblématiques qu’il a finalement pris, réalisant Good Night et Good Luck dans les années 2000 tout en critiquant ouvertement la guerre en Irak. “En 2003 et 2004, nous étions cinq ou six à dire que c’était une idée terrible, et tous les autres qui pensaient [that] se taisait “, a déclaré l’acteur.” Je me souviens juste de ce sentiment, l’idée que la chose la plus patriotique que vous puissiez faire au monde est d’interroger votre gouvernement. “Clooney n’a aucun regret de regarder en arrière, disant qu’il croira” toujours ” il a fait ce qu’il fallait à l’époque. «J’ai été élevé fils de journaliste», a-t-il dit à propos de ses convictions profondes.