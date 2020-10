George Clooney a été confondu avec Jeffrey Epstein sur des photos refaites avec la personnalité de Fox News Chris Wallace. Bien que ce soit un honneur pour tout homme d’être confondu avec Clooney, se tromper avec Epstein est très discutable. Cependant, les représentants de Wallace se sont manifestés pour confirmer que les photos avaient été démystifiées et qu’il ne s’agissait pas en fait d’Epstein sur les photos.

Tout a commencé lorsque des photos de Wallace sur ce qui ressemblait à la prétendue île pédophile d’Epstein avec un homme qui ressemblait à Epstein lui-même. Selon le New York Post, la photo montrait un bel homme d’âge moyen aidant Wallace à monter sur un bateau. La photo sur Facebook indiquait: “Pas étonnant que Chris Wallace soit un farouche anti-Trumper. Il est allé sur l’île d’Epstein.”

La photo et la légende suggéraient que Wallace traînait avec Epstein, alors qu’en fait c’était Clooney. En fait, la photo datait de 2012, lorsque la personnalité de la presse visitait Clooney dans son magnifique domaine du lac de Côme, en Italie. En fait, dans une vidéo publiée la même année, Wallace a déclaré: “C’était génial. C’était tout ce que vous imaginiez que ce serait. Bonne nourriture, bon vin, bonne conversation.” Un porte-parole de Wallace a déclaré: “Cela a été démystifié la semaine dernière”, tandis que les représentants de Clooney n’ont pas répondu.

FactCheck.org était le site qui a corrigé la fausse rumeur. En fait, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans “des cas similaires dans lesquels les publications sur les réseaux sociaux ont cherché à discréditer des personnalités politiques en les liant à Epstein”. Selon le NYP, il y a une photo où le président Donald Trump embrasse sa fille Ivanka Trump, qui à l’époque avait 11 ans, sur le côté de la tête avec Epstein souriant en arrière-plan. La photo originale ne contenait pas Epstein, mais quelqu’un l’a ajouté pour donner l’impression que Trump participait aux activités présumées d’Epstein impliquant des mineurs.

Jeffrey Epstein a été arrêté le 6 juillet 2019 sur des accusations fédérales pour trafic sexuel de mineurs en Floride et à New York. Il s’est suicidé un mois plus tard dans sa cellule. À la suite de son arrestation, de son ancienne petite amie et de quelqu’un avec qui il a fait affaire, Ghislaine Maxwell a été arrêtée elle-même un an seulement après l’arrestation d’Epstein. Elle est actuellement détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York.

Les avocats de Maxwell ont affirmé qu’elle était traitée injustement pendant sa détention fédérale. Bien qu’ils se soient adressés à un juge pour qu’elle sorte de son isolement et dans une zone qui contienne plus de personnes, ses demandes ont été refusées. Elle est renvoyée au tribunal en juillet 2021.