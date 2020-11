Bien que plus de 20 ans se soient écoulés depuis la première de “Batman and Robin”, George Clooney continue de s’excuser pour la version de Joel Schumacher du Dark Knight de 1997, considérée comme l’une des pires adaptations du super-héros de DC Comics.

L’interprète, à cette occasion, admet que lui aussi “était horrible” sur la bande.

“Quand je dis que” Batman et Robin “est un film terrible, je dis que j’ai été horrible dedans”, a déclaré l’acteur dans une interview avec GQ. «Parce que j’étais celui qui était en première ligne. L’accepter, me permet de dire que, même si j’ai merdé, le reste des éléments n’a pas fonctionné non plus », a-t-il ajouté.

La principale différence entre les excuses précédentes de Clooney est qu’il y a plus d’autocritique dans cette déclaration. L’acteur, qui promeut “Midnight Sky”, son dernier travail en tant que réalisateur et auquel il participe également en tant que protagoniste, a souligné que cataloguer le film comme “horrible” commence par son propre travail.

Schumacher lui-même, décédé en juin dernier, a également demandé pardon à l’époque. «Après avoir fait ‘Batman et Robin’, je suis devenu une racaille. C’était comme s’il avait tué un bébé », a-t-il dit à Vice.

“Je m’excuse. Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus, car je pense que je leur dois ça », a ajouté le cinéaste, dont Batman, en costume à tétons, est toujours dans les mémoires comme l’un des pires que le super-héros ait jamais eu.