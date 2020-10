Une nouvelle fresque de George Floyd vient d’avoir une projection publique juste à temps – quelques jours avant son 47e anniversaire, et peut-être plus important encore … trois semaines avant l’élection.

La peinture murale – qui a été travaillée sous la main ferme d’un artiste local Ange Hillz – a été dévoilé lundi à Houston … la ville natale de George. C’est encore plus personnel que, cependant … l’œuvre d’art est présentée sur un mur à l’extérieur d’un dépanneur que George fréquentait.

Comme vous pouvez le voir, le produit final est assez exquis – c’est George peint dans un affichage multicolore, avec 2 colombes de lui portant des pancartes indiquant «Soyez le changement» et «Allez voter».

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois … qui correspond à son souhait d’anniversaire exprimé par les membres de sa famille, qui prévoient de se rendre dans les rues de Minneapolis et de Saint-Paul mercredi – le jour où il aurait eu 47 inscrivez autant de personnes que possible et enregistrez-les.

Quant à la cérémonie de lundi, on nous dit que les proches proches de George étaient présents, tout comme la députée américaine. Sheila Jackson Lee … qui a fait des remarques publiques reflétant le message de la peinture murale – à savoir, sortir le vote et être le changement.

Il y avait aussi quelques autres membres de la communauté dans la foule, mais c’était relativement petit … on nous dit que la famille de George voulait garder COVID amical et ne pas le rendre super emballé. BTW, avocat des droits civils Ben Crump – qui reprend les Floyds – a appelé et a également parlé.

Maintenant, nous avons vu notre juste part des rendus d’art de George Floyd maintenant … mais celui-ci pourrait très bien prendre le gâteau.