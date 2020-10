Exclusif

George Floydest honoré et commémoré dans sa ville natale … avec un nouveau décor mural qui sera dévoilé juste à temps pour son anniversaire.

La peinture murale est peinte dans le quartier de Houston où George a grandi et elle sera dévoilée lundi lors d’une cérémonie spéciale mettant en vedette sa famille et son représentant. Sheila Jackson Lee. Maire de Houston Sylvester Turner est également invité.

Artiste local Ange peint la peinture murale. Il nous dit que la famille de George lui a demandé d’en créer un en août, après avoir déjà présenté à la famille des œuvres d’art de Floyd à ses funérailles.

La peinture murale est bien en vue sur un mur à l’extérieur d’un dépanneur du quartier fréquenté par George. L’entreprise est un élément essentiel de la communauté, donc beaucoup de gens verront le visage de George sur le bâtiment.

George aurait a eu 47 ans mercredi, et on nous dit que fêter son prochain anniversaire fait partie de l’inspiration derrière la peinture murale … plus un message à la communauté pour «être le changement» et aller voter.

Les frères de George, Rodney et Philonise, a récemment vérifié les progrès de la peinture murale et Philonise dit qu’ils veulent que l’art envoie ce message … «Les gens de ma famille ont tous l’impression que George ne peut pas voter, donc tout le monde doit sortir pour George, pour Breonna, pour Ahmaud. “

La famille ajoute … “Il a dit qu’il voulait changer le monde, alors voici comment nous le faisons. En étant le changement.”