George Lucas a avoué qu’il ressentait une profonde «tristesse» pour le peu de contrôle créatif qu’il exerçait sur les dernières productions de Star Wars. Les productions ont été prises comme un mea culpa sur l’exploitation de la franchise et les résultats décevants de plusieurs des projets les plus ambitieux. Tout semble indiquer que Lucas traverse une période introspective concernant ses décisions artistiquess – et financier – concernant la saga.

Maintenant, George Lucas a eu quelques mots sur l’inconfort que causent généralement les préquels sur l’histoire de Skywalker, à l’unanimité. Ils montrent la chute d’Anakin du côté obscur de la Force et comment Palpatine a profité de son amour pour Padmé pour en faire le méchant classique de la saga. Pour le créateur, le peu de réceptivité qu’avait la série de films chez les fans est dû au fait que la plupart «ne comprennent pas» tout le dialogue de la trilogie.

Souvent critiqué pour son manque de substance, son scénario irrégulier et ne pas se plonger dans les événements traumatisants qui ont conduit à la chute de la République, George Lucas a insisté sur le fait que c’était une évidence. “Mauvaise interprétation” de plusieurs des points forts de son travail. Le créateur a parlé de plusieurs des dialogues controversés de la trilogie prequel, notamment Attack of the Clones.

Un malentendu … et quelques mots

Independent.co.uk

Dans le livre de Taschen, The Star Wars Files 1999–2005, Lucas a parlé d’expressions telles que celle d’Anakin Skywalker: “Je suis hanté par le baiser que vous n’auriez jamais dû me donner”, qui a suscité des critiques et des ridicules de la part du fandom autour du personnage et dans spécial, la façon dont l’intrigue concentre son amour pour Padmé Amidala. Cependant, bien qu’il le qualifie de “assez ringard”, il l’a également défendu pour sa cohérence avec ce qui se passait dans “le cœur et l’esprit” d’Anakin à un moment particulièrement difficile.

“C’est très honnête, ce n’est pas du tout ironique, et c’est très simple”, a déclaré Lucas. Mais c’est cohérent, non seulement avec le reste du film, mais avec le style général de Star Wars. La plupart des gens ne comprennent pas le style de Star Wars. Ils ne comprennent pas ça il y a un motif sous-jacent qui ressemble beaucoup à un western des années 1930 ou un feuilleton du samedi matin. Il est dans la période la plus romantique de la réalisation de films d’aventure. Et surtout les scènes romantiques entre les personnages sont encore plus mélodramatiques les unes que les autres ».

Malgré tout, Star Wars et George Lucas ont leur fidèle groupe

Lucasfilm

Alors que la trilogie préquelle dans son ensemble était autrefois un point de discorde majeur pour les fans de Star Wars, les films sont devenus en vogue dans une certaine mesure grâce à des productions comme The Clone Wars et la renaissance dont la franchise bénéficie. grâce au succès retentissant de The Mandalorian de Disney Plus. Même l’acteur de Jar Jar Binks, Ahmed Best, et Hayden Christensen, la star des épisodes II et III, sont revenus dans la franchise après plus d’une décennie, dans ce qui semble être une réconciliation historique avec les films. le moins apprécié de la saga.

L’article George Lucas insiste sur le fait que les fans “n’ont pas compris” plusieurs des dialogues des préquelles de ‘Star Wars’ ont été publiés dans Hypertext.