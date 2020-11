Bien que cela fasse plus d’un an depuis la fin de Game of Thrones, la série est toujours très vivante dans le fandom. En plus du spin-off prequel sur les origines de la maison Targaryen dans House of the Dragon, également pour l’attente (éternelle) de l’arrivée du sixième livre de la saga. Ce n’est peut-être pas une date définitive, mais George RR Martin a voulu avoir un détail avec les followers, en partageant une photo de son camée dans l’épisode pilote de fiction HBO.

«Voici un retour sur l’épisode pilote original de GOT», a posté l’auteur sur ses réseaux sociaux. «Nous avons tourné le mariage de Daenerys Targaryen et Khal Drogo au Maroc. Ian McNeice a joué Illyrio Mopatis et j’ai joué l’un des invités du mariage, probablement un autre magister », a expliqué Martin.

Voici un autre aperçu du passé et du pilote original de GoT. Nous avons tourné le mariage de Daenerys Targaryen et Khal Drogo au Maroc. Ian McNeice a joué Illyrio Mopatis, et j’ai joué l’un des invités du mariage, probablement un autre magister. #TBT https://t.co/2BiGflKIIO pic.twitter.com/ItkUw75uvV – George RR Martin (@GRRMspeaking) 29 octobre 2020

Sur la photo, Martin peut être vu comme un noble de Pentoshi, avec McNeice habillé en Illyrio. Ils portent tous deux le costume traditionnel très pittoresque de la ville libre de Pentos. L’épisode pilote a été tourné en 2009, bien qu’une grande partie de l’épisode ait dû être réenregistrée avant sa diffusion en avril 2011.

Dans ce réenregistrement, plusieurs personnages ont changé d’acteurs, comme Daenerys, qui est passé du rôle de Tamzin Merchant à celui d’Emilia Clarke ou d’Illyrio lui-même, un rôle qui revenait à Roger Allam. Le camée de Martin en tant qu’invité au mariage, finalement, n’a pas fait la coupe finale, ce qui a conduit l’auteur à ne pas apparaître dans la série.

Source: Cependant