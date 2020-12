Mais Brawn, directeur général de la Formule 1, a incité le Britannique de 22 ans à rebondir et à remporter le titre mondial lors des saisons à venir.

«J’ai toujours pensé qu’il était un bon pilote de Grand Prix», a écrit Brawn dans sa chronique de Formula1.com lundi. «Nous avons déjà commenté dans cette chronique à quel point il était beau, mais on ne sait jamais s’il a ce petit peu de vitesse qui fait de vous un pilote brillant.

«George a démontré qu’il avait ce petit plus, et une étoile est née. Il ne fait plus aucun doute qu’il est un matériau de champion du monde de F1.

«Il n’a commis aucune erreur dans une situation difficile et tous les problèmes appartenaient à l’équipe, pas aux siens. Et il a conduit impeccablement jusqu’à ce que sa victoire lui soit enlevée.

en relation

Russell avait déclaré qu’il espérait obtenir à moins de deux dixièmes de seconde des temps au tour de Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes.

Mais il est venu à un cheveu de le battre en pole avant de le devancer au début de la course et de retirer un avantage de neuf secondes avant que ses ambitions de victoire ne s’effondrent grâce à l’arrêt au stand et à la crevaison qui en a résulté.

Et Brawn, qui a guidé Benetton, Ferrari et Honda vers les titres mondiaux en tant que chef d’équipe, a ajouté: «Il sera très frustré de ne pas avoir gagné mais je ne pense pas qu’il devrait l’être. Il est maintenant inscrit sur la balance.

“Tous les doutes que quiconque aurait eu seront partis. Clairement, il est exceptionnel. George devrait être très positif pour ce week-end malgré le résultat final décevant.