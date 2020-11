Juste un jour après la mort d’Alex Trebek, les représentants du présentateur d’ABC News George Stephanopoulos auraient commencé à faire pression pour qu’il prenne le relais en tant que nouveau Jeopardy! hôte. Trebek est décédé dimanche matin à 80 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate. Sony Television, le studio derrière le jeu télévisé bien-aimé, n’a pas annoncé qui animera l’émission ensuite.

Une source a déclaré à The Wrap lundi que le représentant de Stephanopoulos faisait du «lobbying» pour reprendre l’émission, mais son agent, Alan Berger, n’a pas répondu. Une autre source proche du co-présentateur de Good Morning America a nié qu’il poursuivait «activement» le poste. Cependant, la première source a déclaré que Stephanopoulos avait «l’œil» sur le travail et que son agent faisait du lobbying auprès d’ABC, les chaînes de télévision appartenant à ABC ayant les droits de syndication de la série.

CBS Television distribue l’émission et Sony la produit. Les deux sociétés n’ont pas commenté le rapport. Un autre membre de l’équipe d’ABC News s’intéresse au poste, a déclaré la première source à The Wrap. Dan Harris, le présentateur du week-end pour Good Morning America, et d’autres présentateurs d’ABC News «se présentent» comme des remplaçants potentiels de Trebek.

Avant la mort de Trebek, il y avait des spéculations parmi les fans qui aimaient Jeopardy! le champion Ken Jennings serait en lice pour remplacer son idole. En septembre, avant le début de la saison en cours, Jennings a été embauché en tant que producteur-conseil dans l’émission et a accepté d’introduire des catégories vidéo spéciales. Après l’embauche de Jennings, le producteur exécutif Mike Richards a déclaré que le nouveau travail de The Ringer Jennings n’était pas un «essai» pour remplacer Trebek. Dans une interview avec PopCulture, Jennings a déclaré que l’offre d’emploi avait été une surprise pour lui, car il pensait qu’il pourrait en avoir terminé avec la série après avoir remporté le premier tournoi Greatest of All Time.

Trebek est décédé dimanche matin, entouré de ses amis et de sa famille, Jeopardy! représentants ont dit. Il a continué à filmer des épisodes jusqu’au 29 octobre, et son dernier nouvel épisode sera diffusé le jour de Noël. Trebek a commencé à animer l’émission en 1984. “L’émission n’annonce pas de plans pour un nouvel animateur pour le moment”, ont déclaré dimanche les représentants de l’émission.

Stephanopoulos, 59 ans, est devenu célèbre en tant que conseiller du Parti démocrate et a été directeur des communications de la Maison Blanche du président Bill Clinton en 1993 et ​​conseiller principal. Il a rejoint ABC News après avoir quitté la Maison Blanche et co-anime Good Morning America avec Robin Roberts et Michael Strahan. Il anime également l’émission politique This Week du dimanche matin.